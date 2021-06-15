Венгрия
0 : 3
Португалия
15.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Венгрия – Португалия - 0:3. Видео голов и обзор матча

Венгрия принимала Португалию в первом туре Евро-2020

  • 15.06.2021 21:31
  • 15035 просмотров
  • 1 комментарий
Венгрия – Португалия - 0:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 15 июня Венгрия в первом туре Евро-2020 в Будапеште принимала Португалию. Матч начался в 19:00.

Составы команд:

Венгрия: Гулачи – О. Солои, Орбан, Ботка – Фиоло, Шефер, Надь, Кляйнхайслер, Ловренчич – Шоллои, А. Салаи.
Запасные: Дибус, Богдан, Лонг, Кечкеш, Него, Чери, Р. Варга, Шигер, К. Варга, Николич, Шен, Болла.

Португалия: Патрисиу – Геррейру, Пепе, Диаш, Семеду – Фернандеш, Карвалью, Данилу – Б. Силва, Жота, Роналду.
Запасные: Лопеш, Руи Силва, Фонте, Моутиньо, А. Силва, Рафа Силва, Санчеш, Невеш, Поте, Фелиш, Оливейра, Мендеш. 

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор первого тайма:

0:1 - Геррейру, 84-я минута:

0:2 - Роналду, 86-я минута:

0:3 - Роналду, 90-я минута:

Обзор матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
87' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
84' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Португалия).
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 15.06.2021 22:23
    0
    Первый гол на шару после двух рикошетов.
    Третий может показаться, что был оффсайд, даже сам Рон посмотрел на арбитра.
    Но там все чисто, на паузе видно, что защитник самую малость не успел выйти.
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 15.06.2021 22:23
    0
    Первый гол на шару после двух рикошетов.
    Третий может показаться, что был оффсайд, даже сам Рон посмотрел на арбитра.
    Но там все чисто, на паузе видно, что защитник самую малость не успел выйти.
    Ссылка
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