Во вторник, 15-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором сразятся Венгрия и Португалия. Матч пройдет в Будапеште (Венгрия), на поле стадиона «Пушкаш Арена», начало в 19:00.

Подошла очередь приступить к участию на международном форуме и для национальных сборных Венгрии и Португалии, которые, вместе с Германией и Францией, образовывают группу смерти под латинской буквой F. Лишний раз говорить о том, что в данном квартете не будет проходных матчей, не приходится – все и так все прекрасно понимают. Любая осечка, тем более – в матчах против Венгрии, сулит предписанным фаворитам большие проблемы. Но если «волшебные мадьяры» хоть раз зацепятся за результат, то это уже можно будет считать их персональной большой победой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Венгрия – Португалия.