Криштиану РОНАЛДУ: «Соперник сегодня хорошо оборонялся»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу 3:0 над Венгрией в первом туре Евро-2020:
«Самое главное, что мы сегодня победили. Это был тяжелый матч против соперника, который хорошо оборонялся, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что она помогла мне забить дважды и получить награду лучшему игроку матча.
Было важно начать турнир с положительного результата, чтобы это придало нам уверенности, теперь нужно продолжать в том же духе и выиграть следующий матч».
Источник — УЕФА
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