Криштиану РОНАЛДУ: «Соперник сегодня хорошо оборонялся»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу 3:0 над Венгрией в первом туре Евро-2020:

«Самое главное, что мы сегодня победили. Это был тяжелый матч против соперника, который хорошо оборонялся, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что она помогла мне забить дважды и получить награду лучшему игроку матча.

Было важно начать турнир с положительного результата, чтобы это придало нам уверенности, теперь нужно продолжать в том же духе и выиграть следующий матч».