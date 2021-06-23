Германия
2 : 2
Венгрия
23.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

В шаге от позора. Германия спаслась от поражения Венгрии

Коллективу Йоахима Лева пришлось отыгрывать два пропущенных мяча по ходу поединка

  • 23.06.2021 23:54
  • 4918 просмотров
  • 23 комментария
В шаге от позора. Германия спаслась от поражения Венгрии
© Getty Images/Global Images Ukraine

На мюнхенской «Альянц Арена» состоялся поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором Германии противостояла Венгрия. 

Неудача от чемпионов мира, французов в первом туре практически никак не подкосило команду Йоахима Лева. Свой немецкий характер Бундестим продемонстрировал уже в следующем матче против Португалии. Причем, после гола Роналду Германии пришлось совершать камбек. И он им удался сполна, отгрузив в ворота Патрисиу аж 4 мяча. Впрочем, команда Йоахима Лёва еще не успела гарантировать себе выход в плей-офф Евро-2020. Перед матчем с Венгрией в «группе смерти», как еще прозвали квартет F, Бундестим имея 3 очка, расположился на второй строчке, но столько же пунктов было и у Португалии. Да и завершать групповой этап аж на третьем месте для Германии как-то не комильфо. 
Но и соперник немцев, Венгрия, также не собиралась сдаваться. Имея один пункт в активе подопечные Марко Росси верили в чудо - в победу над Германией на «Альянц Арене». Терять мадьярам уже было нечего, а сенсационная ничья с Францией во втором туре подстегивала явного андердога к очередному свершению.

И чудо произошло. Венгры выдержали стартовый натиск хозяев, а на 10-й минуте Шоллои навесил с правого фланга и Салаи, восстановившийся после теплового удара в матче с Францией, ударом головой в падении пронзил сетку ворот Нойера - 0:1. 

Getty Images/Global Images Ukraine

«Альянц Арена» поредевшая то ли от приличного ливня, то ли от шока, вмиг притихла. Да и вряд ли кто-то мог предугадать такой поворот событий. Но, как оказалось, нынешняя Германия слишком нестабильна и способна удивлять не только приятно. 

После гола немцы полностью перехватили мяч и практически не отдавали его сопернику. Мог отличаться Гинтер, но его удар пришелся выше ворот. А буквально в следующей же атаке Киммих выложил мяч подачей от угла поля на голову Хуммельсу, но защитник попал в перекладину!

Второй тайм обещал быть крайне интересным. Бундесмашине на глазах родного стадиона никак нельзя было проигрывать, мало того, они и вовсе оказались под угрозой вылета из турнира. Лев махнул рукой «вперед» и хозяева еще с новыми силами помчали на владения Гулачи. 

Getty Images/Global Images Ukraine

И как это часто бывает, кипер, проведший очень неплохой матч, привез гол в свои ворота. На 66-й минуте Киммих в очередной раз навесил. Казалось, безобидная ситуация и Гулачи заберет мяч в руки, но кипер венгров промахнулся мимо мяча – «круглый» попал в голову Хуммельса, а Хаверц уже добил его в пустые ворота – 1:1. 

Но эта Венгрия явно приехала на Евро удивить мир. Разыграв мяч с центра поля, мадьяры в три касания тут же вышли вперед! В конечной фазе Салаи сбросил мяч на ход Шеферу и тот головой в падении переиграл Нойера – 1:2.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но Германия была слишком уверенна в нужном ей исходе поединка. И эта уверенность, а также постоянное давление на ворота гостей сработало - Горецка расстрелял владения соперника и спас всю страну от большого позора – 2:2, Германия продолжает свой извилистый путь на Евро-2020. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа F. 3-й тур.

Германия – Венгрия - 2:2

Хаверц, 66, Горецка, 84 – А. Салаи, 10, Шефер, 68

 Гюндоган, 30, Сане, 61 – Ботка, 28, А. Салаи, 64, Фиола, 66

Германия: Нойер – Рюдигер, Хуммельс, Гинтер (Фолланд, 82) – Госенс (Мусиала, 82), Кроос, Гюндоган (Горецка, 57), Киммих – Сане, Хаверц (Вернер, 67)  – Гнабри (Мюллер, 67).

Венгрия: Гулачи – Фиоло (Николич, 87), О. Салаи, Орбан, Ботка, Него – Шефер, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 87) – Шоллои, А. Салаи (К. Варга, 82).

Арбитр: Сергей Карасёв (Москва, Российская Федерация).

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия).

Удары (в створ): 16 (6) – 9 (4)
Угловые: 6 – 1
Оффсайды: 2 – 0.

ГЕРМАНИЯ-ВЕНГРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 24.06.2021 00:33
    0
    andreypoltava234, 24.06.2021 00:17
    ти мабуть п'яний)) або звичайний московський троль)) тут багато подібної фігні, які хочуть віддати місце України якщо не полякам, то мадярам))
    Ти триндиш я завжди був за Україну, усіх порву хто проти - але я реаліст. навіть у сусідній темі написав що Україна при певних обставинах (тому що сітка дозволяє) може потрапити навіть до фіналу, але ці певні обставини потребують збірної яку ми бачили напевно останній раз у матчі Україна-Португалія... а зараз що сталося з ними? а Угорців шкода - я думаю ними зараз пишається вся країна, а нашій збірній потрібно це заслужити як раз в матчах плей-офф
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 24.06.2021 00:18
    0
    Жаль Венгров... Смотрелись даже лучше наших... Тем более в такой группе...
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 24.06.2021 00:17
    0
    vitalikss86, 24.06.2021 00:09
    Якби було можливо то віддав би місце зб України - Угорщині. Зараз обкидають мене мінусами. Але я за тих, хто віддано бореться, тому Бандера мій герой - бо він боровся...а зб Україна не готова, краще віддати місце тим, хто як леви змагаються!
    ти мабуть п'яний)) або звичайний московський троль)) тут багато подібної фігні, які хочуть віддати місце України якщо не полякам, то мадярам))
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 24.06.2021 00:11
    +1
    slavko4, 24.06.2021 00:02
    Шкода мадяр, вдруге дали шикарний бій дали топам. Ми тільки позаздрити можемо.
    нема там чому заздрити)) к..цапи в хокей теж недавно давали бій топам) може й ним заздрити?)))
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 24.06.2021 00:09
    0
    Якби було можливо то віддав би місце зб України - Угорщині. Зараз обкидають мене мінусами. Але я за тих, хто віддано бореться, тому Бандера мій герой - бо він боровся...а зб Україна не готова, краще віддати місце тим, хто як леви змагаються!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 24.06.2021 00:09
    -1
    Фух, как же пронесло. Удачи немцам с Англией.
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 24.06.2021 00:05
    +2
    У Венгров три тяжелейших матча и физики хватило, а нашим звездулькам и на 2 не хватило, парадокс.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.06.2021 00:05
    +3
    Вот это триллер. Жалко венгров. Одна из лучших игр по накалу, что когда-либо видел.
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 24.06.2021 00:04
    +4
    Владислав Горбик, 23.06.2021 23:59
    Угорщина не вийшла, а ми вийшли. Які різні результати і враження у вболівальників.
    +100
    в групі смерті показали себе не жертвами, як очікувалось, а справжнім хижаком
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 24.06.2021 00:04
    +7
    Венгрия браво! Этой сборной можно гордиться!
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 24.06.2021 00:04
    +1
    Венгры приятно удивили сегодня. Да и вообще в такой адовой группе неплохо отыграли.
    Игра наших на их фоне гораздо слабее. Не фортануло пацанам с группой.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 24.06.2021 00:03
    +1
    svetlog, 24.06.2021 00:03
    А наши, наверное, лучше от "мусора" - Германии... С чем наших буратин можно сравнить?...
    Играли Венгрия - Германия. Причем тут Украина?
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 24.06.2021 00:03
    0
    garik_trinity, 24.06.2021 00:00
    Желаю немцам вылететь поскорее с такой безобразной игрой. А венгров жаль.
    ТАк вылетят. Дальше Англия, вроде. Те не простят их.
    Ссылка
    svetlog
    online
      svetlog, 24.06.2021 00:03
    0
    Stelios Komnin, 23.06.2021 23:58
    Как жаль Венгрию. Такой мусор, как Германия прополз. Безобразнейшая команда. Лев на уровне Хацкевича.
    А наши, наверное, лучше от "мусора" - Германии... С чем наших буратин можно сравнить?...
    Ссылка
    Zhonia_Sevast-Dnepr
    online
      Zhonia_Sevast-Dnepr, 24.06.2021 00:02
    +1
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 24.06.2021 00:01
    Просто апплодирую стоя! Да Венгия покидает турнир, но такой сборной можно только гордится!
    Согласен 100%! Бойцы!👏
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.06.2021 00:02
    +1
    Жаль Венгров. Не дотянули. Молодцы и так
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 24.06.2021 00:02
    +6
    Шкода мадяр, вдруге дали шикарний бій дали топам. Ми тільки позаздрити можемо.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 24.06.2021 00:01
    +11
    Просто апплодирую стоя! Да Венгия покидает турнир, но такой сборной можно только гордится!
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 24.06.2021 00:01
    +11
    Венгры едут домой, но такой сборной фаны будут только гордиться.
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 24.06.2021 00:01
    +10
    Венгрия нас раскатала бы знатно
    Ссылка
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 23.06.2021 23:59
    +12
    Угорщина не вийшла, а ми вийшли. Які різні результати і враження у вболівальників.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 24.06.2021 00:01
    +11
    Просто апплодирую стоя! Да Венгия покидает турнир, но такой сборной можно только гордится!
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 24.06.2021 00:01
    +11
    Венгры едут домой, но такой сборной фаны будут только гордиться.
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 24.06.2021 00:01
    +10
    Венгрия нас раскатала бы знатно
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 23.06.2021 23:58
    +10
    Как жаль Венгрию. Такой мусор, как Германия прополз. Безобразнейшая команда. Лев на уровне Хацкевича.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 24.06.2021 00:04
    +7
    Венгрия браво! Этой сборной можно гордиться!
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 24.06.2021 00:02
    +6
    Шкода мадяр, вдруге дали шикарний бій дали топам. Ми тільки позаздрити можемо.
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 24.06.2021 00:04
    +4
    Владислав Горбик, 23.06.2021 23:59
    Угорщина не вийшла, а ми вийшли. Які різні результати і враження у вболівальників.
    +100
    в групі смерті показали себе не жертвами, як очікувалось, а справжнім хижаком
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 24.06.2021 00:00
    +4
    Желаю немцам вылететь поскорее с такой безобразной игрой. А венгров жаль.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.06.2021 00:05
    +3
    Вот это триллер. Жалко венгров. Одна из лучших игр по накалу, что когда-либо видел.
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 24.06.2021 00:05
    +2
    У Венгров три тяжелейших матча и физики хватило, а нашим звездулькам и на 2 не хватило, парадокс.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 24.06.2021 00:11
    +1
    slavko4, 24.06.2021 00:02
    Шкода мадяр, вдруге дали шикарний бій дали топам. Ми тільки позаздрити можемо.
    нема там чому заздрити)) к..цапи в хокей теж недавно давали бій топам) може й ним заздрити?)))
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 24.06.2021 00:04
    +1
    Венгры приятно удивили сегодня. Да и вообще в такой адовой группе неплохо отыграли.
    Игра наших на их фоне гораздо слабее. Не фортануло пацанам с группой.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 24.06.2021 00:03
    +1
    svetlog, 24.06.2021 00:03
    А наши, наверное, лучше от "мусора" - Германии... С чем наших буратин можно сравнить?...
    Играли Венгрия - Германия. Причем тут Украина?
    Ссылка
    Zhonia_Sevast-Dnepr
    online
      Zhonia_Sevast-Dnepr, 24.06.2021 00:02
    +1
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 24.06.2021 00:01
    Просто апплодирую стоя! Да Венгия покидает турнир, но такой сборной можно только гордится!
    Согласен 100%! Бойцы!👏
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.06.2021 00:02
    +1
    Жаль Венгров. Не дотянули. Молодцы и так
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 24.06.2021 00:33
    0
    andreypoltava234, 24.06.2021 00:17
    ти мабуть п'яний)) або звичайний московський троль)) тут багато подібної фігні, які хочуть віддати місце України якщо не полякам, то мадярам))
    Ти триндиш я завжди був за Україну, усіх порву хто проти - але я реаліст. навіть у сусідній темі написав що Україна при певних обставинах (тому що сітка дозволяє) може потрапити навіть до фіналу, але ці певні обставини потребують збірної яку ми бачили напевно останній раз у матчі Україна-Португалія... а зараз що сталося з ними? а Угорців шкода - я думаю ними зараз пишається вся країна, а нашій збірній потрібно це заслужити як раз в матчах плей-офф
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 24.06.2021 00:18
    0
    Жаль Венгров... Смотрелись даже лучше наших... Тем более в такой группе...
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 24.06.2021 00:17
    0
    vitalikss86, 24.06.2021 00:09
    Якби було можливо то віддав би місце зб України - Угорщині. Зараз обкидають мене мінусами. Але я за тих, хто віддано бореться, тому Бандера мій герой - бо він боровся...а зб Україна не готова, краще віддати місце тим, хто як леви змагаються!
    ти мабуть п'яний)) або звичайний московський троль)) тут багато подібної фігні, які хочуть віддати місце України якщо не полякам, то мадярам))
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 24.06.2021 00:09
    0
    Якби було можливо то віддав би місце зб України - Угорщині. Зараз обкидають мене мінусами. Але я за тих, хто віддано бореться, тому Бандера мій герой - бо він боровся...а зб Україна не готова, краще віддати місце тим, хто як леви змагаються!
    Ссылка
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