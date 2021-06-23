В шаге от позора. Германия спаслась от поражения Венгрии

На мюнхенской «Альянц Арена» состоялся поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором Германии противостояла Венгрия.

Неудача от чемпионов мира, французов в первом туре практически никак не подкосило команду Йоахима Лева. Свой немецкий характер Бундестим продемонстрировал уже в следующем матче против Португалии. Причем, после гола Роналду Германии пришлось совершать камбек. И он им удался сполна, отгрузив в ворота Патрисиу аж 4 мяча. Впрочем, команда Йоахима Лёва еще не успела гарантировать себе выход в плей-офф Евро-2020. Перед матчем с Венгрией в «группе смерти», как еще прозвали квартет F, Бундестим имея 3 очка, расположился на второй строчке, но столько же пунктов было и у Португалии. Да и завершать групповой этап аж на третьем месте для Германии как-то не комильфо.

Но и соперник немцев, Венгрия, также не собиралась сдаваться. Имея один пункт в активе подопечные Марко Росси верили в чудо - в победу над Германией на «Альянц Арене». Терять мадьярам уже было нечего, а сенсационная ничья с Францией во втором туре подстегивала явного андердога к очередному свершению.

И чудо произошло. Венгры выдержали стартовый натиск хозяев, а на 10-й минуте Шоллои навесил с правого фланга и Салаи, восстановившийся после теплового удара в матче с Францией, ударом головой в падении пронзил сетку ворот Нойера - 0:1.

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«Альянц Арена» поредевшая то ли от приличного ливня, то ли от шока, вмиг притихла. Да и вряд ли кто-то мог предугадать такой поворот событий. Но, как оказалось, нынешняя Германия слишком нестабильна и способна удивлять не только приятно.

После гола немцы полностью перехватили мяч и практически не отдавали его сопернику. Мог отличаться Гинтер, но его удар пришелся выше ворот. А буквально в следующей же атаке Киммих выложил мяч подачей от угла поля на голову Хуммельсу, но защитник попал в перекладину!

Второй тайм обещал быть крайне интересным. Бундесмашине на глазах родного стадиона никак нельзя было проигрывать, мало того, они и вовсе оказались под угрозой вылета из турнира. Лев махнул рукой «вперед» и хозяева еще с новыми силами помчали на владения Гулачи.

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И как это часто бывает, кипер, проведший очень неплохой матч, привез гол в свои ворота. На 66-й минуте Киммих в очередной раз навесил. Казалось, безобидная ситуация и Гулачи заберет мяч в руки, но кипер венгров промахнулся мимо мяча – «круглый» попал в голову Хуммельса, а Хаверц уже добил его в пустые ворота – 1:1.

Но эта Венгрия явно приехала на Евро удивить мир. Разыграв мяч с центра поля, мадьяры в три касания тут же вышли вперед! В конечной фазе Салаи сбросил мяч на ход Шеферу и тот головой в падении переиграл Нойера – 1:2.

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Но Германия была слишком уверенна в нужном ей исходе поединка. И эта уверенность, а также постоянное давление на ворота гостей сработало - Горецка расстрелял владения соперника и спас всю страну от большого позора – 2:2, Германия продолжает свой извилистый путь на Евро-2020.

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Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа F. 3-й тур.

Германия – Венгрия - 2:2



Хаверц, 66, Горецка, 84 – А. Салаи, 10, Шефер, 68



Гюндоган, 30, Сане, 61 – Ботка, 28, А. Салаи, 64, Фиола, 66

Германия: Нойер – Рюдигер, Хуммельс, Гинтер (Фолланд, 82) – Госенс (Мусиала, 82), Кроос, Гюндоган (Горецка, 57), Киммих – Сане, Хаверц (Вернер, 67) – Гнабри (Мюллер, 67).

Венгрия: Гулачи – Фиоло (Николич, 87), О. Салаи, Орбан, Ботка, Него – Шефер, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 87) – Шоллои, А. Салаи (К. Варга, 82).

Арбитр: Сергей Карасёв (Москва, Российская Федерация).

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия).



Удары (в створ): 16 (6) – 9 (4)

Угловые: 6 – 1

Оффсайды: 2 – 0.

ГЕРМАНИЯ-ВЕНГРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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