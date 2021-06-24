Германия
2 : 2
Венгрия
23.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Йоахим ЛЕВ: «Венгрии было нечего терять»

Наставник сборной Германии подвел итоги поединка с венгерской командой на Евро-2020 (2:2)

  • 24.06.2021 04:14
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Йоахим ЛЕВ: «Венгрии было нечего терять»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями о ничьей с Венгрией (2:2) в последнем туре группового этапа Евро-2020.

«Мы продемонстрировали характер, но в то же время допускали ошибки. Было приятно смотреть на то, как мы отчаянно боролись до тех пор, пока не сравняли счет. Это был нервный матч. Мы знали, что Венгрия будет бороться из всех сил. Я счастлив, что мы вышли из группы.

Все «малые» команды вкладывают запредельные усилия и хорошо защищаются. Сборная Венгрии на своей половине поля отрабатывала вдесятером, и терять ей было нечего. Здорово, что мы прошли дальше из этой сложной группы. Впереди нас ждет матч со сборной Англии», — отметил Лев.

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Источник — УЕФА

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