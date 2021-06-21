В среду, 23 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Германии и Венгрии. Стартовый свисток российского рефери Сергея Карасева прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Германии

Команда Йоахима Лёва еще не успела гарантировать себе выход в плей-офф Евро-2020. В группе смерти, как прозвали квартет F, Бундестим уже успела сыграть с действующими чемпионами мира, французами, которым уступила в первом туре со счетом 0:1.

А вот у сборной Португалии, которая выиграла предыдущий чемпионат Европы в 2016 году, немцы выиграли (4:2), взяв важные три очка. Теперь подопечным Лёва будет противостоять аутсайдер, который уже успел удивить и будет мотивирован во всех планах.

Сборная Венгрии

На бумаге казалось, что выйти из такой сильной группы у команды итальянского специалиста Марко Росси шансов практически нет. Даже один забитый мяч считался бы мини-успехом. Но венгры уже в первом туре дали бой и Португалии, когда уступили 0:3, как бы это парадоксально не звучало. До 83 минуты счет был 0:0 и матч, казалось бы, не мог завершиться разгромом, но на последние минуты мадьяров не хватило.

Зато в поединке с Францией подопечные Росси не только забили гол, но и взяли очко, удивив экспертов и букмекеров. Хотя последним, конечно же, счет 1:1 был явно на руку. Победа в предстоящем поединке с большой вероятностью позволит Венгрии сыграть в 1/8 финала Евро-2020, однако добиться её шансов очень мало. Впрочем, венгры уже показали, что способны дать бой фаворитам.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер − Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс, Хаверц, Мюллер, Гнабри.

Венгрия: Гулачи − Ботко, Орбан, О. Солои, Него, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Германия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.

23 июня, среда