23 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Германии и Венгрии.
Поединок проходит в Мюнхене, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Германия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Адам Салаи, 11 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Хаверц, 66 мин.
ГОЛ! 1:2. Шафер, 68 мин.
ГОЛ! 2:2. Горецка, 84 мин.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Германия).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Андраш Шефер (Венгрия).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Салаи (Венгрия).
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Источник — Sport.ua
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