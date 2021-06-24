Германия
2 : 2
Венгрия
23.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Германия – Венгрия – 2:2. Как спаслись немцы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Евро-2020

  • 24.06.2021 00:23
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Германия – Венгрия – 2:2. Как спаслись немцы. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Германии и Венгрии.

Поединок проходит в Мюнхене, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Германия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Адам Салаи, 11 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Хаверц, 66 мин.

ГОЛ! 1:2. Шафер, 68 мин.

ГОЛ! 2:2. Горецка, 84 мин.

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Германия).
68' ГОЛ ! Мяч забил Андраш Шефер (Венгрия).
66' ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
11' ГОЛ ! Мяч забил Адам Салаи (Венгрия).
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Источник — Sport.ua

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