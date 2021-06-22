Германия
0 : 0
Венгрия
23.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Германия – Венгрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 22.06.2021 18:49
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Германия – Венгрия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором сразятся Германия и Венгрия. Матч пройдет в Мюнхене (Германия), на поле стадиона «Альянц Арена», начало в 22:00.

Поражение от Франции в первом туре загнало коллектив Йоахима Лева в достаточно тяжелое положение перед последним туром. «Группа смерти» также получила дополнительную интригу после того, как Венгрия сумела сенсационно отобрать очки у коллектива Дидье Дешама (1:1). А там, где уже была одна сенсация, там может случиться и вторая, куда более г ромкая на этот раз. «Волшебные мадьяры» реально претендуют на то, чтобы оставить «Бундестим» за пределами Евро-2020. Сценарий этот, безусловно, фантастический, но в настолько конкурентном квартете даже чудесам может найтись место. С другой стороны, если сложится удачная обстановка в параллельном матче, коллектив Йоахима Лева может выйти из группы с первого места, даже при условии плохого старта. Матч против Португалии (4:2) только подтвердил, что немцы сейчас очень в хороших кондициях.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Венгрия.

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Источник — Sport.ua

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