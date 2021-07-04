УКРАИНА
0 : 4
Англия
03.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ШЕВЧЕНКО: «Пока не будет хорошего чемпионата, сборную здесь не увидим»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение от Англии

  • 04.07.2021 01:05
  • 1440 просмотров
  • 21 комментарий
ШЕВЧЕНКО: «Пока не будет хорошего чемпионата, сборную здесь не увидим»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Англии (0:4) в матче 1/4 финала Евро-2020:

– Итоговый счет на табло сформировали эпизоды в игре. Не думаю, что сборная Украины не показывала тот футбол, который она исповедует. Мы не отказывались от своих принципов ведения игры. Но были моменты, стандартные положения, когда мы не доработали. Кроме того, сказалась потеря Кривцова – таких крепких защитников, способных противостоять англичанам (особенно, в верховой борьбе), у нас нет.

Сборная Англии сыграла прагматично на своих сильных сторонах, воспользовавшись нашими ошибками, великолепно при этом сыграв на втором этаже. Наш соперник сегодня контролировал игру. Мы не смогли ему ничего противопоставить. А когда возникали хорошие эпизоды, мы не доводили их до завершения. Эта сборная Англии очень сильна. Команда добралась до полуфинала Евро-2020 и, думаю, может играть в финале.

Я доволен как наша команда выступила. Поблагодарил футболистов за самоотдачу, за то, что они сегодня стремились играть в футбол. Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем видеть сборную Украины на таких стадиях главных турниров. Кроме того, нужно иметь в составе тех исполнителей, которые выступают в топ-чемпионатах Европы.

– Останетесь ли вы на своем посту?

– Сперва мы вернемся в Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит.

– Что случилось с Малиновским?

– У него травма, которая не позволила ему принять участие в сегодняшней игре. Мы надеялись, что он восстановится, но у него очень болит приводящая мышца. Он попробовал сегодня утром потренироваться, но сразу стало понятно, что он еще не восстановился. Поэтому мы даже не стали включать его в заявку на игру.

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Англия).
50' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
46' ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Англия).
4' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 04.07.2021 01:27
    0
    dd dent, 04.07.2021 01:21
    У нас игроки подобраны совсем нулевые или как?
    Ну да чемп Швейцарии, Австрии, Швеции (чудом прошли), Голландии это все топ? Да, упл это не пойми шо, но игроки есть и у нас и не мало неплохих, а вот в остальном вопросы.
    Никто не говорит, что у вас плохие футболисты, но в сравнении с топами и крепкими сборными наподобие Дании, Австрии, Чехии есть недотягивания. Это действительно зависит от традиций и в каких европейских чемпах играют соперники. Отними легов из ФК" Шахтера Дн" и " Динамо- Киев" и эти бы ваши топ- клубы отгребали бы по полной в ЕК и даже не попадали бы в группу... Сейчас футбол совершенно другой нежели лет 5-6 назад и не только он!
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 04.07.2021 01:26
    0
    Misha-101, 04.07.2021 01:13
    А у Дании разве чемпион сильнее нашего?
    Даже у Бельгии. Да и голланский не особо сильный. Наш чемп 10-12 по силе в Европе.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:26
    0
    DSH88, 04.07.2021 01:23
    Пилять . У Чехов, венгров и ТД . Пол сборной в Европе играют. Может быть Шева тренер и не ого ... А кого вместо его ... ? Та вы и следующего обокакаете. Мирон сам ушел - плохой. БЕляша еле выгнали -не такой. Фоменко не то ... А кого хотите панове ... Копяка 3,14здабола этого сайта поставить.
    Виват король в ДК сбежал
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 01:25
    0
    Віталій Ткачук, 04.07.2021 01:19
    Були часи, коли чемпіонат в нас був слабший, але ми ніколи так не провалювалися з топами ( та й не лише ), як при Шеві.
    если счёт был 1:0 или пускай 2:0 еще ладно, Бог с ним, реакция болельщиков была бы другой, но не 4:0! хотябы один забить обязаны были!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:25
    0
    А шо собственно в нашем случае чемп? Ну натащили бы легов и шо толку нашим, будут типа мариков команды? От них толку немного.
    Ссылка
    Пётр Колупанов
    online
      Пётр Колупанов, 04.07.2021 01:24
    0
    Шева, суть не в нашем чемпионате, все равно тут пока нет и не будет тех денег и уровня как в Англии,Германии, Италии, Испании, франции той же.... дело в том, что даже утех же Датчан, Чехов, опять же Хорватов и Шведов и т.п. большенство людей играют не в родных чемпионатах, а в ТОП чемпионатах в статусе легионеров, а у нас таких единицы... Если люди условно 90% матчей играют в один футбол с другим уровнем концентрации (Динамо и Шахтер в рамках ЧУ), то попадая на уровень сборной англии игра идет совершенно другой манере и против исполнителей уровнем в несколько раз выше...
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 04.07.2021 01:23
    0
    Нет у нас роста игроков! Держатся в ЧУкре и не прогрессируют. В лч просираем всё, а в ле что-то пытаемся. Все думали Англию пройти? Где Англия, а где мы? Нужно правде в глаза смотреть! Думаю Дания тоже не сможет ничего сделать с Англией.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 04.07.2021 01:23
    0
    Пилять . У Чехов, венгров и ТД . Пол сборной в Европе играют. Может быть Шева тренер и не ого ... А кого вместо его ... ? Та вы и следующего обокакаете. Мирон сам ушел - плохой. БЕляша еле выгнали -не такой. Фоменко не то ... А кого хотите панове ... Копяка 3,14здабола этого сайта поставить.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:22
    0
    Phoenix, 04.07.2021 01:19
    Все датчане в Дании играют?
    А наши все играют в упл?
    Особенно такие как Зина, Яремчук, Малиновский, Ярмоленко (не играет, но топ у нас и показал себя) и тд и шахта с дк это совсем отстой?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:21
    0
    ArsenyPilat, 04.07.2021 01:18
    Для начала посмотри, в каких европейских клубах играют датчане, чехи и лидеры венгров, а потом уже ной не по делу... Или ты хочешь сказать, что АПЛ, где играют лучшие футболисты со всей Европы и мира, слабее украинского чемпа? Не чета украинцам вылетели ранее мастодонты европейского футбола- французы, голландцы, немцы, португалы, бельгийцы... Через 4 года эти же сб. Англии, Италии, Дании могут вообще не выйти из группы на Евро- это спорт и в нем всякое бывает.
    У нас игроки подобраны совсем нулевые или как?
    Ну да чемп Швейцарии, Австрии, Швеции (чудом прошли), Голландии это все топ? Да, упл это не пойми шо, но игроки есть и у нас и не мало неплохих, а вот в остальном вопросы.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 04.07.2021 01:21
    0
    Где-то соглашусь, вот в 2012-2011 годах, вот это был чемпионат! 4 равные команды с бюджетом, играками и игрой! И остальные огрызались! А сейчас, что не сезон так клубы разваливаются.
    Ссылка
    Avis
    online
      Avis, 04.07.2021 01:21
    -1
    Какие принципы? Кто понимает его принципы? 3-я замена на 90 мин. при счете 4-0 это что за принцип такой? Пацаны на лавке сидят готовые сражаться и сведие а ты им шанс не даешь это что за принципы? С этой Ангией мы могли играть и выигрывать при нормальном тренере а так очень грусно за игру на этом че. Эта команда способна на большее но не тренер...
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 04.07.2021 01:19
    0
    dd dent, 04.07.2021 01:10
    У всяких венгров зато топ чемп? Они конечно вылетели и такие же сборные, но оставили даже лучше впечатления и им бы удачи немного больше и соперников по проще и кто знает, а пинать на это … а что с чемпом Дании там иди Чехии можно уточнить?
    Все датчане в Дании играют?
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 04.07.2021 01:19
    -4
    Були часи, коли чемпіонат в нас був слабший, але ми ніколи так не провалювалися з топами ( та й не лише ), як при Шеві.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 04.07.2021 01:18
    -3
    dd dent, 04.07.2021 01:10
    У всяких венгров зато топ чемп? Они конечно вылетели и такие же сборные, но оставили даже лучше впечатления и им бы удачи немного больше и соперников по проще и кто знает, а пинать на это … а что с чемпом Дании там иди Чехии можно уточнить?
    Для начала посмотри, в каких европейских клубах играют датчане, чехи и лидеры венгров, а потом уже ной не по делу... Или ты хочешь сказать, что АПЛ, где играют лучшие футболисты со всей Европы и мира, слабее украинского чемпа? Не чета украинцам вылетели ранее мастодонты европейского футбола- французы, голландцы, немцы, португалы, бельгийцы... Через 4 года эти же сб. Англии, Италии, Дании могут вообще не выйти из группы на Евро- это спорт и в нем всякое бывает.
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 04.07.2021 01:17
    +1
    Nordenus, 04.07.2021 01:14
    А при чем здесь чемпионат??? Дания, Чехия, Венгрия у них что сильные чемпионаты? Просто все их футболисты играют в хороших европейских клубах в отличии от наших...
    А золотые клетки у них есть?
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 04.07.2021 01:14
    +5
    А при чем здесь чемпионат??? Дания, Чехия, Венгрия у них что сильные чемпионаты? Просто все их футболисты играют в хороших европейских клубах в отличии от наших...
    Ссылка
    Misha-101
    online
      Misha-101, 04.07.2021 01:13
    +3
    А у Дании разве чемпион сильнее нашего?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 01:10
    0
    ого! пока будет такой тренер как ты, такой будет и результат! Кто набрал состав?? Ты Шева или Павелко и Ко??!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:10
    +4
    У всяких венгров зато топ чемп? Они конечно вылетели и такие же сборные, но оставили даже лучше впечатления и им бы удачи немного больше и соперников по проще и кто знает, а пинать на это … а что с чемпом Дании там иди Чехии можно уточнить?
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 04.07.2021 01:14
    +5
    А при чем здесь чемпионат??? Дания, Чехия, Венгрия у них что сильные чемпионаты? Просто все их футболисты играют в хороших европейских клубах в отличии от наших...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:10
    +4
    У всяких венгров зато топ чемп? Они конечно вылетели и такие же сборные, но оставили даже лучше впечатления и им бы удачи немного больше и соперников по проще и кто знает, а пинать на это … а что с чемпом Дании там иди Чехии можно уточнить?
    Ссылка
    Misha-101
    online
      Misha-101, 04.07.2021 01:13
    +3
    А у Дании разве чемпион сильнее нашего?
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 04.07.2021 01:17
    +1
    Nordenus, 04.07.2021 01:14
    А при чем здесь чемпионат??? Дания, Чехия, Венгрия у них что сильные чемпионаты? Просто все их футболисты играют в хороших европейских клубах в отличии от наших...
    А золотые клетки у них есть?
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 04.07.2021 01:27
    0
    dd dent, 04.07.2021 01:21
    У нас игроки подобраны совсем нулевые или как?
    Ну да чемп Швейцарии, Австрии, Швеции (чудом прошли), Голландии это все топ? Да, упл это не пойми шо, но игроки есть и у нас и не мало неплохих, а вот в остальном вопросы.
    Никто не говорит, что у вас плохие футболисты, но в сравнении с топами и крепкими сборными наподобие Дании, Австрии, Чехии есть недотягивания. Это действительно зависит от традиций и в каких европейских чемпах играют соперники. Отними легов из ФК" Шахтера Дн" и " Динамо- Киев" и эти бы ваши топ- клубы отгребали бы по полной в ЕК и даже не попадали бы в группу... Сейчас футбол совершенно другой нежели лет 5-6 назад и не только он!
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 04.07.2021 01:26
    0
    Misha-101, 04.07.2021 01:13
    А у Дании разве чемпион сильнее нашего?
    Даже у Бельгии. Да и голланский не особо сильный. Наш чемп 10-12 по силе в Европе.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:26
    0
    DSH88, 04.07.2021 01:23
    Пилять . У Чехов, венгров и ТД . Пол сборной в Европе играют. Может быть Шева тренер и не ого ... А кого вместо его ... ? Та вы и следующего обокакаете. Мирон сам ушел - плохой. БЕляша еле выгнали -не такой. Фоменко не то ... А кого хотите панове ... Копяка 3,14здабола этого сайта поставить.
    Виват король в ДК сбежал
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 01:25
    0
    Віталій Ткачук, 04.07.2021 01:19
    Були часи, коли чемпіонат в нас був слабший, але ми ніколи так не провалювалися з топами ( та й не лише ), як при Шеві.
    если счёт был 1:0 или пускай 2:0 еще ладно, Бог с ним, реакция болельщиков была бы другой, но не 4:0! хотябы один забить обязаны были!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:25
    0
    А шо собственно в нашем случае чемп? Ну натащили бы легов и шо толку нашим, будут типа мариков команды? От них толку немного.
    Ссылка
    Пётр Колупанов
    online
      Пётр Колупанов, 04.07.2021 01:24
    0
    Шева, суть не в нашем чемпионате, все равно тут пока нет и не будет тех денег и уровня как в Англии,Германии, Италии, Испании, франции той же.... дело в том, что даже утех же Датчан, Чехов, опять же Хорватов и Шведов и т.п. большенство людей играют не в родных чемпионатах, а в ТОП чемпионатах в статусе легионеров, а у нас таких единицы... Если люди условно 90% матчей играют в один футбол с другим уровнем концентрации (Динамо и Шахтер в рамках ЧУ), то попадая на уровень сборной англии игра идет совершенно другой манере и против исполнителей уровнем в несколько раз выше...
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 04.07.2021 01:23
    0
    Нет у нас роста игроков! Держатся в ЧУкре и не прогрессируют. В лч просираем всё, а в ле что-то пытаемся. Все думали Англию пройти? Где Англия, а где мы? Нужно правде в глаза смотреть! Думаю Дания тоже не сможет ничего сделать с Англией.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 04.07.2021 01:23
    0
    Пилять . У Чехов, венгров и ТД . Пол сборной в Европе играют. Может быть Шева тренер и не ого ... А кого вместо его ... ? Та вы и следующего обокакаете. Мирон сам ушел - плохой. БЕляша еле выгнали -не такой. Фоменко не то ... А кого хотите панове ... Копяка 3,14здабола этого сайта поставить.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:22
    0
    Phoenix, 04.07.2021 01:19
    Все датчане в Дании играют?
    А наши все играют в упл?
    Особенно такие как Зина, Яремчук, Малиновский, Ярмоленко (не играет, но топ у нас и показал себя) и тд и шахта с дк это совсем отстой?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:21
    0
    ArsenyPilat, 04.07.2021 01:18
    Для начала посмотри, в каких европейских клубах играют датчане, чехи и лидеры венгров, а потом уже ной не по делу... Или ты хочешь сказать, что АПЛ, где играют лучшие футболисты со всей Европы и мира, слабее украинского чемпа? Не чета украинцам вылетели ранее мастодонты европейского футбола- французы, голландцы, немцы, португалы, бельгийцы... Через 4 года эти же сб. Англии, Италии, Дании могут вообще не выйти из группы на Евро- это спорт и в нем всякое бывает.
    У нас игроки подобраны совсем нулевые или как?
    Ну да чемп Швейцарии, Австрии, Швеции (чудом прошли), Голландии это все топ? Да, упл это не пойми шо, но игроки есть и у нас и не мало неплохих, а вот в остальном вопросы.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 04.07.2021 01:21
    0
    Где-то соглашусь, вот в 2012-2011 годах, вот это был чемпионат! 4 равные команды с бюджетом, играками и игрой! И остальные огрызались! А сейчас, что не сезон так клубы разваливаются.
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 04.07.2021 01:19
    0
    dd dent, 04.07.2021 01:10
    У всяких венгров зато топ чемп? Они конечно вылетели и такие же сборные, но оставили даже лучше впечатления и им бы удачи немного больше и соперников по проще и кто знает, а пинать на это … а что с чемпом Дании там иди Чехии можно уточнить?
    Все датчане в Дании играют?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 01:10
    0
    ого! пока будет такой тренер как ты, такой будет и результат! Кто набрал состав?? Ты Шева или Павелко и Ко??!!
    Ссылка
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