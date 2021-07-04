ШЕВЧЕНКО: «Пока не будет хорошего чемпионата, сборную здесь не увидим»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Англии (0:4) в матче 1/4 финала Евро-2020:

– Итоговый счет на табло сформировали эпизоды в игре. Не думаю, что сборная Украины не показывала тот футбол, который она исповедует. Мы не отказывались от своих принципов ведения игры. Но были моменты, стандартные положения, когда мы не доработали. Кроме того, сказалась потеря Кривцова – таких крепких защитников, способных противостоять англичанам (особенно, в верховой борьбе), у нас нет.

Сборная Англии сыграла прагматично на своих сильных сторонах, воспользовавшись нашими ошибками, великолепно при этом сыграв на втором этаже. Наш соперник сегодня контролировал игру. Мы не смогли ему ничего противопоставить. А когда возникали хорошие эпизоды, мы не доводили их до завершения. Эта сборная Англии очень сильна. Команда добралась до полуфинала Евро-2020 и, думаю, может играть в финале.

Я доволен как наша команда выступила. Поблагодарил футболистов за самоотдачу, за то, что они сегодня стремились играть в футбол. Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем видеть сборную Украины на таких стадиях главных турниров. Кроме того, нужно иметь в составе тех исполнителей, которые выступают в топ-чемпионатах Европы.

– Останетесь ли вы на своем посту?

– Сперва мы вернемся в Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит.

– Что случилось с Малиновским?

– У него травма, которая не позволила ему принять участие в сегодняшней игре. Мы надеялись, что он восстановится, но у него очень болит приводящая мышца. Он попробовал сегодня утром потренироваться, но сразу стало понятно, что он еще не восстановился. Поэтому мы даже не стали включать его в заявку на игру.