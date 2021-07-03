Игра равных соперников. Дания оказалась удачливее и вышла в полуфинал Евро

Обе команды уже оставили о себе хорошее впечатление на этом турнире, войдя в восьмерку лучших чемпионата Европы. Теперь же каждая из них, наверняка, мечтала о еще большем успехе, так как соперникам накануне игры отдавали примерно равные шансы на выход в полуфинал.

Что касается стартовых составов, то у Чехии, по сравнению с матчем 1/8 финала с Нидерландами, произошла только одна замена. На левом фланге обороны Кадержабека заменил Боржил. Датчане вообще обошлись без ротации, по-видимому, соблюдая принцип, что победный состав не меняют.



Уже на первой минуте матча в борьбе за верховой мяч с капитаном чехов Соучеком на газоне оказался Меле и ему пришлось вызывать врача. К счастью, все обошлось, но этот эпизод сразу же показал, что уступать никто никому не намерен. А на 5-й минуте датчане заработали угловой и именно после него счет в матче был открыт. Справедливости ради, надо отметить, что в эпизоде, который предшествовал угловому, в борьбе за мяч сошлись Дольберг и Челустка. Так вот, на повторе показалось, что мяч за линию ворот улетел от датского футболиста.

Но арбитры уже приняли решение и менять его не стали. Подачу с угла поля на правом фланге выполнил Стрюгер-Ларсен. Мяч перелетел через большую группу игроков и оказался перед Дилейни, стоявшим практически одиноко на одиннадцатиметровой отметке. Удар головой у него получился точным в левый угол ворот и Вацлик ничего не смог поделать.

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Датчане не стали останавливаться и продолжали атаковать. На 12-й минуте Дамсгор умело открылся, получил передачу в штрафной площади чехов и выскочил один на один с вратарем. Вот только удар у нападающего получился не очень сильным, что позволило защитнику выбить мяч из ворот. А еще через пять минут снова в центре внимания оказался Дилейни, который после передачи от Стрюгера-Ларсена пробил чуть неточно.

Впрочем и сборная Чехии не отсиживалась в обороне и на атаку соперников, также отвечала достаточно остро. Особенно запомнился момент на 22-й минуте, когда ошибся Шмейхель, выбивая мяч от ворот, чехи его перехватили и Мапоуст вывел к воротам Голеша. Тот бил с близкого расстояния, однако голкипер датчан исправил свою ошибку и отбил мяч на угловой.

На 35-й минуте опять на острие атаки чешской команды оказался Голеш. Теперь он наносил удар метров с десяти, но попал мячом прямо в руки Шмейхелю. А через три минуты уже Вацлику пришлось выручать своих партнеров после сильного удара Дамсгора из пределов штрафной площади.

И все же счет 1:0 до перерыва не удержался. Сборная Дании на 42-й минуте провела быструю контратаку и во второй раз заставила оппонентов начинать с центра поля. Гол получился очень красивым. Меле с левого фланга правой ногой сделал великолепную передачу на линию вратарской. Брейтвейту не хватило нескольких сантиметров, чтобы завершить комбинацию ударом головой, зато бежавший рядом с ним параллельным курсом Дольберг уже ногой точно поразил цель.

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После перерыва наставник чехов Ярослав Шилгавы произвел две замены, выпустив на поле Крменчика и Янкто. И сразу же на протяжение 46-й минуты первый из них нанес два удара по воротам датчан, но в обоих случаях Шмейхель мячи отбивал. Тем не менее, на 49-й минуте сборная Чехии все-таки забила гол. Цоуфал с правого края выполнил передачу в штрафную площадь на Шика и лучший бомбардир команды в касание из-под ноги Вестергора направил мяч в сетку ворот. Отчаянный прыжок Шмейхеля уже ничего не мог изменить.

Далее игра пошла равной с обоюдными шансами на успех. Причем тренер сборной Дании тоже произвел две замены, сменив двух своих нападающих на Поульсена и Нергора. Именно Поульсен на 62-й минуте организовал быстрый контрвыпад, который едва не привел к взятию ворот. Чехов спас отчаянный подкат Соучека. А еще в этом эпизоде получил травму Челустка и его тут же заменил Врабец.

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На 69-й минуте снова Поульсен убежал к воротам Вацлика и, не сближаюсь с вратарем, нанес удар в левый нижний угол ворот. Голкипер оказался на месте. А через две минуты уже в выгодной позиции оказался Янкто. Но пробил он не очень хорошо, да к тому же Кьер отбил мяч на угловой.

Чехи усилили давление на ворота Дании. Они подали несколько угловых, разыгрывали штрафные, однако добиться желаемого им никак не удавалось. Скандинавы больше действовали на контратаках и на 78-й минуте Поульсен прицельно пробил издали в правый верхний угол ворот - Вацлик в прыжке мяч парировал. Буквально через три минуты Меле на левом фланге обыгрался с Поульсеном и выбежал один на один с вратарем Чехии. И снова тот сыграл здорово, ногой отбив мяч на угловой.

Надо отметить, что в концовке матча футболисты обеих команд действовали достаточно жестко. Было много борьбы, столкновений, а двум чешским игрокам Соучеку и Боржилу врачи даже перебинтовали головы. В результате, происходило достаточно много остановок, поэтому арбитр матча Бьорн Кейперс компенсировал аж 6 минут. Но счет больше не изменился.

Дания вышла в полуфинал, где встретится с победителем матча Украина - Англия.

Евро-2020. 1/4 финала.

Чехия - Дания - 1:2.

Шик, 49 - Дилейни, 5, Дольберг, 42.

Крменчик, 84, Калас, 86.

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка (Брабец, 65), Калас, Боржил, Голеш (Янкто, 46), Соучек, Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80), Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмейхель, А. Кристенсен, Кьер, Вестергор, Стрюгер-Ларсен (Васс, 70), Хьейберг, Дилейни, Меле, Брейтвейт, Дольберг (Ю. Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды).

Стадион: «Олимпийский» (Баку, Азербайджан).

ЧЕХИЯ - ДАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА