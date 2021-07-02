Чехия
0 : 0
Дания
03.07.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Чехия – Дания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Евро-2020

  • 02.07.2021 16:27
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Чехия – Дания. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сразятся сборные Чехии и Дании. Матч Евро-2020 пройдет в Баку на поле стадиона «Олимпийский», начало в 19:00.

В группе сборная Чехии набрала четыре очка и прошла в плей-офф с третьего места. Дании же, несмотря на ужасную ситуацию в первом туре с Кристианом Эриксеном и проигрыш во втором туре бельгийцам, хватило для второго места разгромной победы над Россией. Соперники в 1/8 финала у команд были разные по статусу: сборную Нидерландов многие называли одним из фаворитов Евро, в отличие от Уэльса, который, хоть и считался крепким орешком, ничего не сумел противопоставить датчанам (4:0). Однако чехи справились и с Депаем и компанией, ничем не уступив по игре и воспользовавшись удалением у соперников (2:0). Поэтому в четвертьфинале мы получили пару Чехия - Дания, будущего победителя которой большинство болельщиков уже записали в аутсайдеры полуфинала. Однако это Евро уже не раз шокировало, поэтому никто не удивится, если в субботнем поединке мы будем наблюдать за игрой одного из финалистов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия - Дания.

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Источник — Sport.ua

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