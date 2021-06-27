Есть первая сенсация! Чехия проходит в четвертьфинал, обыграв Нидерланды

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Евро-2020. 1/8 финала.
Нидерланды - Чехия - 0:2.
Голеш, 68, Шик, 80.
Думфрис, 46, де Йонг, 85 - Цоуфал, 56.
де Лигт, 54 (фол последней надежды).
Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Тимбер, 81), ван Аанхольт (Бергхейс, 81), де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг, Депай, Мален (Промес, 57).
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек, Голеш (Крал, 85), Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Барак (Садилек, 9+2), Шевчик (Гложек, 85), Шик (Крменчик, 90+2).
Арбитр: Сергей Карасев (Россия).
Стадион: «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия).
Источник — Sport.ua
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Согласен, не повезло вам!
Це насамперед тактична перемога тренерського складу чехів - голландці жодного удару не завдали в створ воріт.
Вчіться, Андрію Миколайовичу
Чехи победили наглостью и напором.
А потом оказалось, что и технически они по сравнению с голландцами - Чемпионы мира.
Скоростей у голландцев, которые мы видели в 1-ю и 2-ю игру с Украиной и Австрией, уже нет.
4-я игра даёт о себе знать. Характер у чехов - о-го-го. Все отборы, отскоки - их. Чехи - крепкие, высоченные, прямо, баскетбольная команда.
Почувствовали сначала себя устойчиво, начали давить, заставили ошибиться - не обязательно было голландцам красную получать, 0:1 - это не приговор.
Но, нервы у голландцев дрогнули. А потом началось добивание шатающегося соперника. Стандарт, где надо прыгать и бороться за мяч, голландцы решили отразить втроём на линии ворот, вместо того, чтобы прыгать и пытаться мешать сопернику играть головой.
Ну, и шикарный рывок, как нож в масло, когда забивался второй гол.
Браво чехам, браво характеру и стойкости.
Из нашей группы осталась только одна, к тому же, сильнейшая команда.
Пожелаем ей удачи во вторник.
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