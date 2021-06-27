Нидерланды
0 : 2
Чехия
27.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Есть первая сенсация! Чехия проходит в четвертьфинал, обыграв Нидерланды

Решающим эпизодом стало удаление де Лигта

  • 27.06.2021 20:56
  • 7081 просмотр
  • 54 комментария
Есть первая сенсация! Чехия проходит в четвертьфинал, обыграв Нидерланды
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте позже.

Евро-2020. 1/8 финала.

Нидерланды - Чехия - 0:2.

 Голеш, 68, Шик, 80.

 Думфрис, 46, де Йонг, 85 - Цоуфал, 56.

 де Лигт, 54 (фол последней надежды).

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Тимбер, 81), ван Аанхольт (Бергхейс, 81), де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг, Депай, Мален (Промес, 57).

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек, Голеш (Крал, 85), Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Барак (Садилек, 9+2), Шевчик (Гложек, 85), Шик (Крменчик, 90+2).

Арбитр: Сергей Карасев (Россия).

Стадион: «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия).

НИДЕРЛАНДЫ - ЧЕХИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 27.06.2021 21:30
    0
    JohnNeuman, 27.06.2021 21:22
    П*дарасы, обкурились перед игрой и еще чем то закинулись наверное
    П*дарасы зачали тебя
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.06.2021 21:30
    +1
    Не бачу тут ніякої сенсації. Я після нашого матчу з Нідерландами писав, що ніякі вони не топи. Є декілька топових футболіста, але як команда вони слабкі. Їх Австрія мала обігрувати, якби не "бенефіс" Алаби в цьому матчі. Плюс власне поле відіграло велику роль.
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    Trollface
    online
      Trollface, 27.06.2021 21:27
    0
    Голландцы - ганболисты.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.06.2021 21:25
    0
    Scofield Lincoln, 27.06.2021 20:59
    Чехия - Дания, вот это заруба будет! Вот бы с кем то из них в полуфинале сыграть...
    Украина проходящая Англию или Германию?Ну-ну...
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 27.06.2021 21:25
    +1
    TimurKhAI, 27.06.2021 21:11
    Думаешь, Бельгия сегодня вылетит следом за финнами и рашкой?
    да
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 27.06.2021 21:24
    0
    Чехи умеют играть против топов первым номером, не то что некоторые.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 27.06.2021 21:22
    +3
    Ну, сенсация, это если просто мельком посмотреть на название команд. А по игре чехи более чем заслужили.
    Ссылка
    Palyc
    online
      Palyc, 27.06.2021 21:22
    0
    Прагматизма и предвидение игры у де Бура хватило только на групповой турнир. Игра на выбывание совсем другая игра ( беда оранжевых не в удалении).В пуле как показывают матчи фаворитов нет. Все хотят максимума. После первых двух дней 1/8 из нашей группы осталась лишь Украина. Австрия против Италии впечатлила больше. В самый раз нашим показать характер и бойцовские качества ( то что они себя считают мастерами и так понятно) Да и нервишки обуздать, чтоб на ровном месте обрезок не было и передачи хотя-бы в ноги проходили.. Далее борьба будет еще упорнее, и ожидать можна всего. Пока не вижу сборной на голову выше других, чтобы считать явным фаворитом.
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 27.06.2021 21:22
    -5
    П*дарасы, обкурились перед игрой и еще чем то закинулись наверное
    Ссылка
    Василий вернулся!
    online
      Василий вернулся!, 27.06.2021 21:19
    -1
    Есть за кого болеть в 1/4!
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 27.06.2021 21:16
    0
    Александр Жук, 27.06.2021 21:09
    У тюльпанов и австрияк небось знатно горит с того, что они уже вылетели, а Украина до сих по играет, да ещё и против равного соперника, у которого будет на 3 дня меньше отдыха)
    Конечно же нет. Они ведь не идиоты, и понимают, что Украина не "до сих пор играет", а просто получила больше времени перед своим матчем.
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 27.06.2021 21:16
    +3
    Де Бур физрук , лишний раз показал что он в одной команде с Блохиным , Хацкевичем, Демьяненко, Михайличенко, Буряком , Сабо
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
    online
      Ruslan Bojchuk, 27.06.2021 21:16
    -1
    болельщики умнее чем писаки на спорт юа. в чому сенсація, писаки?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.06.2021 21:14
    +4
    Mr.Value, 27.06.2021 21:05
    Голландия мертвейшая абсолютно, и кого мы боялись ? Жаль, что в той игре наша защита напривозила конечно.
    А Австрию-то, с которой Италия вчера чуть не обкакалась, какая-то другая сборная с легкостью обыграла? Игры группового раунда и плей-офф никак между собой не связаны, случай, фарт, нервы решают многое в играх на вылет, в 2008 году топовейшую сборную Голландии с Нистелроем, Кейтом и Снейдером после разгрома Франции с Анри остановили бревна из России.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 27.06.2021 21:13
    +1
    yamburg2018, 27.06.2021 21:03
    Какие мы несчастные: играть не умеем,тренер хреновый,президент клоун,тарифы высокие,работы нет, и т.д и т.д. Но , почему-то , и не жалко
    Это ты всё про рашу нааписал?
    Согласен, не повезло вам!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 27.06.2021 21:13
    -2
    вангую--в матче швеция-украина---шведы будут в роли чехов--а украина в роли голодранцев
    Ссылка
    Сергей Маверик
    online
      Сергей Маверик, 27.06.2021 21:12
    +2
    TimurKhAI, 27.06.2021 21:11
    Думаешь, Бельгия сегодня вылетит следом за финнами и рашкой?
    Я буду болеть за Португезов
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 27.06.2021 21:11
    +5
    ну теперь в полуфинале Украине будет легче)
    Ссылка
    Сергей Маверик
    online
      Сергей Маверик, 27.06.2021 21:11
    +2
    Наши, выходите в финал и обыгрывайте Францию или иТАЛИЮ, и становитесь чемпионами, всё просто)))
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 27.06.2021 21:11
    +1
    Pucko-alex, 27.06.2021 21:00
    Двое из группы лузеров уже вылетели жду с нетерпением третьих!
    Думаешь, Бельгия сегодня вылетит следом за финнами и рашкой?
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 27.06.2021 20:59
    +12
    Ахаха, вот это номер! Братья чехи молодцы! Теперь вдвойне хочется чтобы наши прошли, чтобы Австрийцы и Нидерладцы охренели с расклада
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    HuanPablo
      HuanPablo, 27.06.2021 20:59
    +11
    Браво Чехія
    Це насамперед тактична перемога тренерського складу чехів - голландці жодного удару не завдали в створ воріт.
    Вчіться, Андрію Миколайовичу
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 27.06.2021 20:59
    +7
    Ой, а шо такое? А как же голландский звездный дрим-тим
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 27.06.2021 21:11
    +5
    ну теперь в полуфинале Украине будет легче)
    Ссылка
    marioncobretti
    online
      marioncobretti, 27.06.2021 21:06
    +5
    Украина дольше всех задержалась на турнире из команд нашей группы
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 27.06.2021 21:05
    +5
    Якось невдобно вийшло. У нас же казали, що програти Голандії 2:3 - це таке велике досягнення, така блискуча гра....
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    pike1
    online
      pike1, 27.06.2021 21:02
    +5
    Играя в 3-5-2 вся игра голландцев с первых минут скатилась на банальные забросы и навесы (Аля сборная России), закономерный результат, поздравление Чехам!
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 27.06.2021 21:01
    +5
    Ну, что, друзья.
    Чехи победили наглостью и напором.
    А потом оказалось, что и технически они по сравнению с голландцами - Чемпионы мира.
    Скоростей у голландцев, которые мы видели в 1-ю и 2-ю игру с Украиной и Австрией, уже нет.
    4-я игра даёт о себе знать. Характер у чехов - о-го-го. Все отборы, отскоки - их. Чехи - крепкие, высоченные, прямо, баскетбольная команда.
    Почувствовали сначала себя устойчиво, начали давить, заставили ошибиться - не обязательно было голландцам красную получать, 0:1 - это не приговор.
    Но, нервы у голландцев дрогнули. А потом началось добивание шатающегося соперника. Стандарт, где надо прыгать и бороться за мяч, голландцы решили отразить втроём на линии ворот, вместо того, чтобы прыгать и пытаться мешать сопернику играть головой.
    Ну, и шикарный рывок, как нож в масло, когда забивался второй гол.
    Браво чехам, браво характеру и стойкости.
    Из нашей группы осталась только одна, к тому же, сильнейшая команда.
    Пожелаем ей удачи во вторник.
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.06.2021 21:14
    +4
    Mr.Value, 27.06.2021 21:05
    Голландия мертвейшая абсолютно, и кого мы боялись ? Жаль, что в той игре наша защита напривозила конечно.
    А Австрию-то, с которой Италия вчера чуть не обкакалась, какая-то другая сборная с легкостью обыграла? Игры группового раунда и плей-офф никак между собой не связаны, случай, фарт, нервы решают многое в играх на вылет, в 2008 году топовейшую сборную Голландии с Нистелроем, Кейтом и Снейдером после разгрома Франции с Анри остановили бревна из России.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.06.2021 21:06
    +4
    Молодцы чехи,мы должны обыгрывать шведов,иначе наша группа окажется самой позорной
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 27.06.2021 21:05
    +4
    Голландия мертвейшая абсолютно, и кого мы боялись ? Жаль, что в той игре наша защита напривозила конечно.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 27.06.2021 21:05
    +4
    yamburg2018, 27.06.2021 21:03
    Какие мы несчастные: играть не умеем,тренер хреновый,президент клоун,тарифы высокие,работы нет, и т.д и т.д. Но , почему-то , и не жалко
    жри своих лягушек, французишка несчастный
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.06.2021 20:59
    +4
    Голландцы хороши в атаке, как только удаление заставило их больше обороняться, то вся игра накрылась медным тазом. По большому счету вылет произошел только из-за одного игрока, решившего сыграть в гандбол.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 27.06.2021 21:22
    +3
    Ну, сенсация, это если просто мельком посмотреть на название команд. А по игре чехи более чем заслужили.
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 27.06.2021 21:16
    +3
    Де Бур физрук , лишний раз показал что он в одной команде с Блохиным , Хацкевичем, Демьяненко, Михайличенко, Буряком , Сабо
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 27.06.2021 21:02
    +3
    Зря, конечно, де Лигт сфолил. Зря. Если бы оставалось минут 10 до конца, еще можно было понять, а так... В таком матче лучше было пропустить гол, чем остаться в меньшинстве практически на весь второй тайм.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 27.06.2021 21:01
    +3
    какие же духовитые команды Дании, Чехии, Венгрии...никого не бояться, бьются до последнего, "за народ"...нашим бы половину их самоотдачи, шведов вынесли бы ногами вперед
    Ссылка
    Сергей Маверик
    online
      Сергей Маверик, 27.06.2021 21:12
    +2
    TimurKhAI, 27.06.2021 21:11
    Думаешь, Бельгия сегодня вылетит следом за финнами и рашкой?
    Я буду болеть за Португезов
    Ссылка
    Сергей Маверик
    online
      Сергей Маверик, 27.06.2021 21:11
    +2
    Наши, выходите в финал и обыгрывайте Францию или иТАЛИЮ, и становитесь чемпионами, всё просто)))
    Ссылка
    Jaime_Lannister
      Jaime_Lannister, 27.06.2021 21:09
    +2
    alefteev77, 27.06.2021 21:03
    Непонятно в чем сенсация? Сборная Голландия впервые за 6 лет попала на большой турнир да еще и с посредственным тренером.
    Ви, звичайно, поставили кілька тисяч на прохід Чехії перед грою?
    Ссылка
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