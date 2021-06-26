В воскресенье, 27 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Нидерландов и Чехии. Стартовый свисток российского рефери Сергея Карасева прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Нидерландов

Команда Франка Де Бура на групповом раунде выступила практически идеально. Не без проблем обыграв Украину (3:2) в стартовом туре, затем нидерландцы уверенно разобрались с Австрией (2:0) и Северной Македонией (3:0). Три победы принесли Нидерландам максимальные 9 очков и выход в плей-офф с первого места.

Относительно повезло нидерландцам с турнирной сеткой. Если им удастся пройти Чехию, то в четвертьфинале их ждет встреча с победителем противостояния между Уэльсом и Данией. Очень даже неплохой вариант, не правда ли?

Сборная Чехии

Чехов на бумаге до начала турнира считали аутсайдерами группы D, но после двух туров именно они возглавляли турнирную таблицу. Команда Ярослава Шилгавы сначала неожиданно уверенно обыграла Шотландию (2:0), а затем взяла важнейшее очко в поединке с Хорватией (1:1).

Минимальное поражение от Англии (0:1) в решающем матче позволило Хорватии обойти Чехию в турнирной таблице, но это не так важно, ведь в 1/8 финала «шашечные» вышли на Испанию, Англия − на Германию, а чехов третье место вывело на Нидерланды и неплохую дальнейшую сетку. Если им удастся сотворить сенсацию в это воскресенье, то и до полуфинала рукой подать.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, Де Лигт, Де Врей, ﻿Блинд, Ван Аанхолт, Де Йонг, Де Роон, Вейналдум﻿, Депай, Мален.

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек, Соучек, Голеш, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Нидерланды в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.71 по линии Parimatch.

27 июня, воскресенье