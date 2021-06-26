В воскресенье, 27 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сразятся сборные Нидерландов и Чехии. Матч Евро-2020 пройдет в Будапеште на поле стадиона «Пушкаш Арена», начало в 19:00.

За ходом турнира для сборной Нидерландов мы, украинские болельщики, пристально наблюдали, поскольку эта команда была в нашей группе. До сих пор свежи в памяти и победа на последних минутах подопечных де Бура в матче с Украиной, и спокойная виктория с Австрией, и деклассированная Северная Македония, а также геройства Думфриса, самолет со словами «Просто 4-3-3» и многое другое. Чехи же были немного меньше в поле нашего зрения, но их главная надежда, Патрик Шик, явно не давал о себе забыть, забивая в группе гол за голом. Этих голов как раз и хватило, чтобы занять третье место и выйти в плей-офф. Конечно, фаворитом предстоящего матча является сборная Нидерландов, но возможно, нас ожидает сенсация?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды - Чехия.