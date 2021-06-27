Нидерланды
0 : 2
Чехия
27.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Нидерланды – Чехия – 0:2. Сенсация в Будапеште. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2020

  • 27.06.2021 20:57
  • 14626 просмотров
  • 5 комментариев
Нидерланды – Чехия – 0:2. Сенсация в Будапеште. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сошлись сборные Нидерландов и Чехии.

Поединок проходит в Будапеште и начался в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Нидерланды – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеообзор первого тайма.

Удаление, де Лигт, 55 мин.

ГОЛ! 0:1. Томаш Холеш, 68 мин.

ГОЛ! 0:2. Патрик Шик, 80 мин.

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
68' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Голеш (Чехия).
55' Матейс де Лигт (Нидерланды) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 27.06.2021 21:14
    0
    WladWest, 27.06.2021 21:13
    Многие команды против топов и при минус один не могут удержать победу, не то что забить 2 гола.
    ---------------------------------------------------------------------------
    ----------------
    Боже, откуда столько тупых?! Может ничью, а не победу.
    А ты не подумал что может быть человек допустил опечатку? Сам тупой
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 27.06.2021 21:13
    -1
    Многие команды против топов и при минус один не могут удержать победу, не то что забить 2 гола.
    ---------------------------------------------------------------------------
    ----------------
    Боже, откуда столько тупых?! Может ничью, а не победу.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 27.06.2021 21:03
    +1
    manticora1990, 27.06.2021 20:58
    после того как склады стали не ровными.. Это уже не сенсация! -1 тяжело играть
    1) Во первых чехи до минус один не пропустили от голландцев, а это уже респект.
    2) Многие команды против топов и при минус один не могут удержать победу, не то что забить 2 гола.
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 27.06.2021 21:03
    +2
    Браво Чехи. Мужики. Організовано і чітко. Дальше Данія. В фіналі може бути темна конячка.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 27.06.2021 20:58
    -1
    после того как склады стали не ровными.. Это уже не сенсация! -1 тяжело играть
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 27.06.2021 21:03
    +2
    Браво Чехи. Мужики. Організовано і чітко. Дальше Данія. В фіналі може бути темна конячка.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 27.06.2021 21:03
    +1
    manticora1990, 27.06.2021 20:58
    после того как склады стали не ровными.. Это уже не сенсация! -1 тяжело играть
    1) Во первых чехи до минус один не пропустили от голландцев, а это уже респект.
    2) Многие команды против топов и при минус один не могут удержать победу, не то что забить 2 гола.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 27.06.2021 21:14
    0
    WladWest, 27.06.2021 21:13
    Многие команды против топов и при минус один не могут удержать победу, не то что забить 2 гола.
    ---------------------------------------------------------------------------
    ----------------
    Боже, откуда столько тупых?! Может ничью, а не победу.
    А ты не подумал что может быть человек допустил опечатку? Сам тупой
    Ссылка
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