27 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сошлись сборные Нидерландов и Чехии.
Поединок проходит в Будапеште и начался в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нидерланды – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор первого тайма.
Удаление, де Лигт, 55 мин.
ГОЛ! 0:1. Томаш Холеш, 68 мин.
ГОЛ! 0:2. Патрик Шик, 80 мин.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Голеш (Чехия).
|55'
|Матейс де Лигт (Нидерланды) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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Боже, откуда столько тупых?! Может ничью, а не победу.
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Боже, откуда столько тупых?! Может ничью, а не победу.
2) Многие команды против топов и при минус один не могут удержать победу, не то что забить 2 гола.
2) Многие команды против топов и при минус один не могут удержать победу, не то что забить 2 гола.
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Боже, откуда столько тупых?! Может ничью, а не победу.
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