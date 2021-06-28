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Чехам аплодировали чужие фанаты. Реакция Нидерландов и Чехии на матч Евро

Опорный полузащитник сборной Чехии Томаш Холеш признан лучшим игроком

  • 28.06.2021 00:42
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Чехам аплодировали чужие фанаты. Реакция Нидерландов и Чехии на матч Евро
© УЕФА. Томаш Холеш

Сборная Чехии празднует победу над Нидерландами (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020. Опорный полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш, открывший счет и отдавший голевой пас, признан лучшим игроком матча.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы:

«Полагаю, результат матча говорит сам за себя. Наши перестановки в стартовом составе оказались верными. Все три новых игрока показали, почему они здесь, с нами. Каждый из них провел отличный матч. Нельзя не отметить игру Томаша Вацлика, который в нужный момент помог нам своим великолепнейшим сейвом. А Томаш Голеш провел фантастический матч, самым активным образом поучаствовав в обеих голевых атаках. Я должен высказать слова благодарности обоим этим игрокам.

Горжусь своей командой: мы победили очень сильного оппонента. Все мои футболисты великолепно отыграли тактически. Рад, что мы добились этого успеха на глазах у многих из наших болельщиков. Это большая честь, когда болельщики соперника аплодируют и так оценивают вашу игру. У нас мурашки побежали, едва мы вышли из подтрибунного тоннеля. Очень рады каждому, кто приехал сюда поддержать нас».

Вице-капитан сборной Чехии Томаш Соучек: 

«Горжусь. Много говорилось о том, что у нас в команде отличная атмосфера, химия, и что это поможет далеко пройти, – сегодня мы все это доказали. Это огромный успех и, считаю, еще не конец. Мы счастливы от того, что поверили в себя. И спасибо всем, кто тоже в это верил. Всегда говорю: мы, чехи, – не индивидуалисты, у нас выстроена команда. И только затем эта команда создает в каждом из нас свою индивидуальность. Сегодня вот Томаш Холеш очень здорово отыграл. Мы гордимся им и нашей командой в целом».

Бомбардир сборной Чехии Патрик Шик: 

«Очень хочу поблагодарить болельщиков за то, что они приехали сюда в таком количестве. Они создали поистине фантастическую атмосферу, и после финального свистка мы насладились ею сполна. Мой гол? Да, Томаш Холеш здорово меня нашел, и я целился рядом с ближней штангой – забить уже было не так уж и сложно. Лучше и быть не могло. Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Обыграть сборную Нидерландов по такой игре – это просто фантастика. Уверен, все болельщики, что добрались сюда сегодня, прекрасно провели время. Это великолепно».

Звезда матча, опорный полузащитник сборной Чехии Томаш Холеш: 

«У меня в основном оборонительные задачи в игре, и иногда мне удается извлечь из этого выгоду, так как соперники думают, что я буду только обороняться, и не прикрывают меня. Рад, что сегодня все у меня сложилось таким удачным образом. Считаю, мы продемонстрировали великолепный командный футбол. Мне удалось забить, что и приятно, и своего рода бонус за старания, но решающим фактором стала именно наша командная игра».

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур: 

«Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до предъявления красной карточки мы играли лучше. Мы доминировали по ходу встречи. Дензел Дюмфрис несколько раз убегал от своих оппонентов, как и Патрик ван Аанхолт. Однако, в любом случае, завершающие удары должны были быть лучше.

Было ощущение, что мы устали, хотя я понятия не имею, почему же. Мы очень хотели выиграть – для многих ребят это был важнейший матч в карьере. Дело не в том, что мы оказались не подготовленными тактически. Конечно же, никакой недооценки соперника у нас не было. Иногда такое случается: мы не смогли поймать свою игру.

На самом деле, при счете 0:1 я хотел перейти на схему 3–3–3, выведя на правый фланг Бергхейса, на левый – Квинси Промеса и отдав центр нападения Вауту Вегхорсту. Но прямо перед заменой чехи довели счет до 2:0, и пришлось отказаться от этой идеи.

В матчах вроде сегодняшнего все зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла Малена, а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации, – это пропустить от такой команды. Она смогла затем играть в свой привычный футбол».

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт: 

«Конечно, это ужасно. По сути мы проиграли из-за того, что сделал я. Оглядываясь назад... Я не должен был дать мячу так отскочить. Мне казалось, игра у нас под контролем. У нас было несколько моментов, особенно в первом тайме. Не сложилось у меня и ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла».

Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум: 

«Весь матч целиком сложился для нас непросто. Почему-то мы не могли справиться с тем, как нас прессинговали. Мы не находили на поле свободного пространства. В первом тайме мы создали несколько моментов, однако этого недостаточно. Голы, которые мы пропустили, шансы, которые упустили сами, – вот все, что сейчас приходит в голову. После предъявления красной карточки нам было сложно оказывать давление. Стало только тяжелее».

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
68' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Голеш (Чехия).
55' Матейс де Лигт (Нидерланды) получает красную карточку.
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Источник — УЕФА

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