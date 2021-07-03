Чехия
1 : 2
Дания
03.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чехия - Дания - 1:2. Битва за полуфинал. Видео голов и обзор матча

Битва за выход в полуфинал Евро-2020

  • 03.07.2021 21:23
  • 13194 просмотра
  • 2 комментария
Чехия - Дания - 1:2. Битва за полуфинал. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 19:00 стартовал четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Чехии и Дании. Датчане победили 2:1 и прошли в полуфинал.

Чехия - Дания. Текстовая трансляция матча.

Чехия - Дания 1:2. Обзор матча

Чехия - Дания 0:1. Гол Дилейни

Чехия - Дания 0:2. Гол Дольберга

Чехия - Дания 1:2. Гол Шика

Видеообзор первого тайма.

События матча
49' ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
42' ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Дания).
5' ГОЛ ! Мяч забил Томас Делани (Дания).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 03.07.2021 21:25
    0
    vokyky, 03.07.2021 19:53
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    vokyky
      vokyky, 03.07.2021 19:53
    +1
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    vokyky
      vokyky, 03.07.2021 19:53
    +1
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    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 03.07.2021 21:25
    0
    vokyky, 03.07.2021 19:53
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    Что такое реклама в браузере в 2021 году?
    Её просто не бывает ни на страницах, ни в видео.
    Почему? uBlock Origin ответ.
    Ссылка
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