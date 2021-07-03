Чехия - Дания - 1:2. Битва за полуфинал. Видео голов и обзор матча

В 19:00 стартовал четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Чехии и Дании. Датчане победили 2:1 и прошли в полуфинал.
Чехия - Дания. Текстовая трансляция матча.
Чехия - Дания 1:2. Обзор матча
Чехия - Дания 0:1. Гол Дилейни
Чехия - Дания 0:2. Гол Дольберга
Чехия - Дания 1:2. Гол Шика
Видеообзор первого тайма.
События матча
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Дания).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Делани (Дания).
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Источник — Sport.ua
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