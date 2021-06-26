Есть первый четвертьфиналист! Сборная Дании уверенно разобралась с Уэльсом

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Чемпионат Европы. 1/8 финала.
Уэльс – Дания – 0:4
Дольберг (27, 48), Меле (88), Брейтвейт (94)
Родон (26), Мур (40), Брукс (80)
Уилсон (90, грубая игра)
Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, Мепам, Родон, К.Робертс (Н.Уильямс, 41), Аллен, Моррелл (Уилсон, 60), Бэйл, Рэмзи, Джеймс (Брукс, 78), Мур (Т.Робертс, 78).
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер (Й.Андерсен, 77), Кристенсен, Меле, Дилейни (М.Йенсен, 60), Хейбьерг, Стрюгер-Ларсен (Бойлесен, 77), Брейтвейт, Дольберг (Корнелиус, 70), Дамсгор (Нергор, 60).
Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
«Йохан Кройфф Арена» (Амстердам, Нидерланды)
Александр Снитко, Sport.ua
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Мои аплодисменты, заслужили
Хмм моя уявна ставка пока грає,був коеф.21 а тепер.
Мои аплодисменты, заслужили
Хмм моя уявна ставка пока грає,був коеф.21 а тепер.
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