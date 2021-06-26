Уэльс
0 : 4
Дания
26.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Есть первый четвертьфиналист! Сборная Дании уверенно разобралась с Уэльсом

Датчане забили в ворота соперников четыре гола

  • 26.06.2021 20:55
  • 1577 просмотров
  • 6 комментариев
Есть первый четвертьфиналист! Сборная Дании уверенно разобралась с Уэльсом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Уэльс – Дания – 0:4

Дольберг (27, 48), Меле (88), Брейтвейт (94)

Родон (26), Мур (40), Брукс (80)

Уилсон (90, грубая игра)

Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, Мепам, Родон, К.Робертс (Н.Уильямс, 41), Аллен, Моррелл (Уилсон, 60), Бэйл, Рэмзи, Джеймс (Брукс, 78), Мур (Т.Робертс, 78).

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер (Й.Андерсен, 77), Кристенсен, Меле, Дилейни (М.Йенсен, 60), Хейбьерг, Стрюгер-Ларсен (Бойлесен, 77), Брейтвейт, Дольберг (Корнелиус, 70), Дамсгор (Нергор, 60).

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

«Йохан Кройфф Арена» (Амстердам, Нидерланды)

УЭЛЬС - ДАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 26.06.2021 21:07
    0
    Это называется поглумились
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 26.06.2021 21:06
    +1
    Прекрасный футбол от Датских футболистов. Играли на протяжении всего матча.
    Мои аплодисменты, заслужили
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 21:03
    0
    Нидерланды - Дания. Ну не верю в Чехию.)
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 26.06.2021 21:02
    0
    Данці вистояли,зібрались,і видали Гру,Уельс,настроїлись,ростроїлись,і розвалились.
    Хмм моя уявна ставка пока грає,був коеф.21 а тепер.
    Ссылка
    dunamo-fan
    online
      dunamo-fan, 26.06.2021 21:02
    0
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 26.06.2021 20:59
    +2
    Все таки Дания на Евро, будет этой самой тёмной лошадкой!
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 26.06.2021 20:59
    +2
    Все таки Дания на Евро, будет этой самой тёмной лошадкой!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 26.06.2021 21:06
    +1
    Прекрасный футбол от Датских футболистов. Играли на протяжении всего матча.
    Мои аплодисменты, заслужили
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 26.06.2021 21:07
    0
    Это называется поглумились
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 21:03
    0
    Нидерланды - Дания. Ну не верю в Чехию.)
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 26.06.2021 21:02
    0
    Данці вистояли,зібрались,і видали Гру,Уельс,настроїлись,ростроїлись,і розвалились.
    Хмм моя уявна ставка пока грає,був коеф.21 а тепер.
    Ссылка
    dunamo-fan
    online
      dunamo-fan, 26.06.2021 21:02
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности