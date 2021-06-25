В субботу, 26 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Уэльса и Дании. Матч пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на «Йохан Кройфф Арене» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Валлийцы на Евро-2016 дебютировали в финальной стадии континентальных первенств и сразу дошли до полуфинала. На своем втором чемпионате Европы «драконы» снова вышли в плей-офф. В группе А сборная Уэльса сыграла вничью со Швейцарией (1:1), обыграла Турцию (2:0) и проиграла Италии (0:1). Датчане после двух поражений проявили характер и разгромили сборную России (4:1), сумев со второго места группы В оформить выход в плей-офф. Ранее соперники никогда не играли вничью: 6 раз датчане обыгрывали валлийцев, а «драконы» одержали 4 победы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Дания.