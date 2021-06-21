Одной победы хватило. Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф

Цена этого матча была самая высокая. Проигрыш для обеих команд означал расставание с чемпионатом Европы, а для датчан еще и ничья была равносильна поражению. Но сборная Дании играла дома и поэтому очень рассчитывала на поддержку своих болельщиков. Тем более, что фанатов из России на стадион не пустили по карантинным соображениям.

Соперники не стали форсировать события и начали игру достаточно осторожно. Постепенно игровое преимущество перешло к хозяевам поля, однако особой остроты у ворот россиян они некоторое время создать не могли. Что касается России, то у нее была только одна задача - найти впереди Дзюбу и верхом сыграть на него в надежде, что тот поборется и головой сбросит передачу партнеру.

Интересно, что первый опасный момент в матче возник у ворот Дании. На 18-й минуте гости едва ли не впервые сыграли нестандартно и Головин оказался на ударной позиции. Бил он низом прямо по центру ворот и Шмейхель ногой отбил мяч в поле.

Только на 29-й минуте датчане впервые пробили по воротам россиян. Это Хейбьерг отважился на удар издали и мяч пролетел мимо ворот. Именно после этого эпизода хозяева поля еще больше увеличили давление на ворота Сафонова и в конце концов на 38-й минуте добились успеха. И снова последовал удар из-за пределов штрафной площади. На этот раз от Дамсгора и мяч по замысловатой траектории оказался в сетке ворот россиян. Голкипер гостей даже не совершил попытку достать этот мяч, а лишь только проводил его взглядом.

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До перерыва больше ничего существенного в игре не произошло и команды отправились отдыхать.

Во втором тайме россияне заиграли поактивнее, но все равно моментов у ворот соперников им никак не удавалось создавать. Впрочем и хозяева поля тоже действовали без особой остроты. Но их счет в принципе устраивал и датчане, конечно же, хотели его сохранить.

Так продолжалось вплоть до 59-й минуте, когда сборная России просто «подарила» гол датчанам. Это Зобнин, находившийся на левом фланге, решил отдать пас своему вратарю. Но не заметил, что рядом с ним находился Поульсен. Тот таким шансом воспользовался сполна и просто закатил мяч в ворота. Отчаянная попытка Сафонова исправить положение ни к чему не привела.

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Казалось, что исход поединка уже предрешен, однако на 70-й минуте Россия вернулась в игру. Точнее вернул ее туда арбитр Клеман Тюрпен из Франции. В довольно спорном и неоднозначном эпизоде он назначил пенальти в ворота Дании за фол против Соболева. К точке подошел Дзюба и сильным ударом переиграл Шмейхеля.

До конца матча еще оставалось чуть больше двадцати минут и у россиян было время, чтобы уйти от поражения. Однако все произошло наоборот. Датчане вовсе не собирались останавливаться на достигнутом и продолжали угрожать воротам соперников. Несколько их попыток забить гол не увенчались успехом, зато на 79-й минуте после затяжной и продолжительной атаки хозяев поля Кристенсен мощным ударом из-за пределов штрафной площади вонзил мяч в сетку ворот. А еще через три минуты Меле довел счет до разгромного. Он подхватил мяч на половине поля соперников, приблизился с ним к воротам гостей и точно пробил мимо Сафонова.

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Вот так Дания с последнего места в группе поднялась на второе и вышла в плей-офф чемпионата Европы. А для России турнир уже завершен и она отправляется домой следом за Турцией и Северной Македонией.

Чемпионат Европы. Группа В. Тур 3.

Россия – Дания – 1:4

Дзюба (70, пенальти) – Дамсгор (38), Поульсен (59), Кристенсен (79), Меле (82)

Кудряшов (28), Дивеев (75)

Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 67), Марио Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), А. Миранчук (Соболев, 61), Головин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Кристенсен, Меле, Дилейни (М.Йенсен, 86), Хейбьерг, Васс (Стрюгер-Ларсен, 60), Дамсгор (Нергор, 72), Поульсен (Дольберг, 60), Брэйтуэйт (Корнелиус, 85)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион «Паркен» (Копенгаген, Дания)

ДАНИЯ - РОССИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА