Одной победы хватило. Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф

Цена этого матча была самая высокая. Проигрыш для обеих команд означал расставание с чемпионатом Европы, а для датчан еще и ничья была равносильна поражению. Но сборная Дании играла дома и поэтому очень рассчитывала на поддержку своих болельщиков. Тем более, что фанатов из России на стадион не пустили по карантинным соображениям.
Соперники не стали форсировать события и начали игру достаточно осторожно. Постепенно игровое преимущество перешло к хозяевам поля, однако особой остроты у ворот россиян они некоторое время создать не могли. Что касается России, то у нее была только одна задача - найти впереди Дзюбу и верхом сыграть на него в надежде, что тот поборется и головой сбросит передачу партнеру.
Интересно, что первый опасный момент в матче возник у ворот Дании. На 18-й минуте гости едва ли не впервые сыграли нестандартно и Головин оказался на ударной позиции. Бил он низом прямо по центру ворот и Шмейхель ногой отбил мяч в поле.
Только на 29-й минуте датчане впервые пробили по воротам россиян. Это Хейбьерг отважился на удар издали и мяч пролетел мимо ворот. Именно после этого эпизода хозяева поля еще больше увеличили давление на ворота Сафонова и в конце концов на 38-й минуте добились успеха. И снова последовал удар из-за пределов штрафной площади. На этот раз от Дамсгора и мяч по замысловатой траектории оказался в сетке ворот россиян. Голкипер гостей даже не совершил попытку достать этот мяч, а лишь только проводил его взглядом.
До перерыва больше ничего существенного в игре не произошло и команды отправились отдыхать.
Во втором тайме россияне заиграли поактивнее, но все равно моментов у ворот соперников им никак не удавалось создавать. Впрочем и хозяева поля тоже действовали без особой остроты. Но их счет в принципе устраивал и датчане, конечно же, хотели его сохранить.
Так продолжалось вплоть до 59-й минуте, когда сборная России просто «подарила» гол датчанам. Это Зобнин, находившийся на левом фланге, решил отдать пас своему вратарю. Но не заметил, что рядом с ним находился Поульсен. Тот таким шансом воспользовался сполна и просто закатил мяч в ворота. Отчаянная попытка Сафонова исправить положение ни к чему не привела.
Казалось, что исход поединка уже предрешен, однако на 70-й минуте Россия вернулась в игру. Точнее вернул ее туда арбитр Клеман Тюрпен из Франции. В довольно спорном и неоднозначном эпизоде он назначил пенальти в ворота Дании за фол против Соболева. К точке подошел Дзюба и сильным ударом переиграл Шмейхеля.
До конца матча еще оставалось чуть больше двадцати минут и у россиян было время, чтобы уйти от поражения. Однако все произошло наоборот. Датчане вовсе не собирались останавливаться на достигнутом и продолжали угрожать воротам соперников. Несколько их попыток забить гол не увенчались успехом, зато на 79-й минуте после затяжной и продолжительной атаки хозяев поля Кристенсен мощным ударом из-за пределов штрафной площади вонзил мяч в сетку ворот. А еще через три минуты Меле довел счет до разгромного. Он подхватил мяч на половине поля соперников, приблизился с ним к воротам гостей и точно пробил мимо Сафонова.
Вот так Дания с последнего места в группе поднялась на второе и вышла в плей-офф чемпионата Европы. А для России турнир уже завершен и она отправляется домой следом за Турцией и Северной Македонией.
Чемпионат Европы. Группа В. Тур 3.
Россия – Дания – 1:4
Дзюба (70, пенальти) – Дамсгор (38), Поульсен (59), Кристенсен (79), Меле (82)
Кудряшов (28), Дивеев (75)
Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 67), Марио Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), А. Миранчук (Соболев, 61), Головин, Дзюба.
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Кристенсен, Меле, Дилейни (М.Йенсен, 86), Хейбьерг, Васс (Стрюгер-Ларсен, 60), Дамсгор (Нергор, 72), Поульсен (Дольберг, 60), Брэйтуэйт (Корнелиус, 85)
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Стадион «Паркен» (Копенгаген, Дания)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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Группа В не попадает, и не может уже пройти А и С.
Украина С мы хотим чтобы попала.
Поэтому нас устроят только шифры.
A C D E
A C D F
A C E F
А при них 3С- 1Е
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кац@пы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кац@п незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
🤘🤘🤘🤘🤘
❤️❤️❤️❤️❤️
Більше того, скоріше за все Україна таки гратиме у плей-офф... Але тссс 🤫🤫🤫 (не поспішаємо, трохи зачекаємо, але шанси досить високі, причому Італія поки що буде Австрію "викидати" з Євро...).
Марш в будку все набутылочные петушки с олимпийским флагом и наши доморощенные "гниды", которые так страстно болеют (смoкчaт) за 404-х
Данці - молодці!
А в нас команда не витримала нагрузок, а тут Данія до останніх хвилин атакувала.
22:00 Хорватия ? : ? Шотландия.
Которая принесет Украине путевку в 1/8
А если это не случится, то это не будет la chance finale.
Еще шансы будут...
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