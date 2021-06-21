Россия
1 : 4
Дания
21.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Одной победы хватило. Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф

Датчане не оставили шансов россиянам

  • 21.06.2021 23:50
  • 8552 просмотра
  • 43 комментария
Одной победы хватило. Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

Цена этого матча была самая высокая. Проигрыш для обеих команд означал расставание с чемпионатом Европы, а для датчан еще и ничья была равносильна поражению. Но сборная Дании играла дома и поэтому очень рассчитывала на поддержку своих болельщиков. Тем более, что фанатов из России на стадион не пустили по карантинным соображениям.   

Соперники не стали форсировать события и начали игру достаточно осторожно. Постепенно игровое преимущество перешло к хозяевам поля, однако особой остроты у ворот россиян они некоторое время создать не могли. Что касается России, то у нее была только одна задача - найти впереди Дзюбу и верхом сыграть на него в надежде, что тот поборется и головой сбросит передачу партнеру.

Интересно, что первый опасный момент в матче возник у ворот Дании. На 18-й минуте гости едва ли не впервые сыграли нестандартно и Головин оказался на ударной позиции. Бил он низом прямо по центру ворот и Шмейхель ногой отбил мяч в поле. 

Только на 29-й минуте датчане впервые пробили по воротам россиян. Это Хейбьерг отважился на удар издали и мяч пролетел мимо ворот. Именно после этого эпизода хозяева поля еще больше увеличили давление на ворота Сафонова и в конце концов на 38-й минуте добились успеха. И снова последовал удар из-за пределов штрафной площади. На этот раз от Дамсгора и мяч по замысловатой траектории оказался в сетке ворот россиян. Голкипер гостей даже не совершил попытку достать этот мяч, а лишь только проводил его взглядом. 

Getty Images/Global Images Ukraine

До перерыва больше ничего существенного в игре не произошло и команды отправились отдыхать.

Во втором тайме россияне заиграли поактивнее, но все равно моментов у ворот соперников им никак не удавалось создавать. Впрочем и хозяева поля тоже действовали без особой остроты. Но их счет в принципе устраивал и датчане, конечно же, хотели его сохранить. 

Так продолжалось вплоть до 59-й минуте, когда сборная России просто «подарила» гол датчанам. Это Зобнин, находившийся на левом фланге, решил отдать пас своему вратарю.  Но не заметил, что рядом с ним находился Поульсен. Тот таким шансом воспользовался сполна и просто закатил мяч в ворота. Отчаянная попытка Сафонова исправить положение ни к чему не привела. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, что исход поединка уже предрешен, однако на 70-й минуте Россия вернулась в игру. Точнее вернул ее туда арбитр Клеман Тюрпен из Франции. В довольно спорном и неоднозначном эпизоде он назначил пенальти в ворота Дании за фол против Соболева. К точке подошел Дзюба и сильным ударом переиграл Шмейхеля. 

До конца матча еще оставалось чуть больше двадцати минут и у россиян было время, чтобы уйти от поражения. Однако все произошло наоборот. Датчане вовсе не собирались останавливаться на достигнутом и продолжали угрожать воротам соперников. Несколько их попыток забить гол не увенчались успехом, зато на 79-й минуте после затяжной и продолжительной атаки хозяев поля Кристенсен мощным ударом из-за пределов штрафной площади вонзил мяч в сетку ворот. А еще через три минуты Меле довел счет до разгромного. Он подхватил мяч на половине поля соперников, приблизился с ним к воротам гостей и точно пробил мимо Сафонова. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Вот так Дания с последнего места в группе поднялась на второе и вышла в плей-офф чемпионата Европы. А для России турнир уже завершен и она отправляется домой следом за Турцией и Северной Македонией.

Чемпионат Европы. Группа В. Тур 3.

Россия – Дания – 1:4

Дзюба (70, пенальти) – Дамсгор (38), Поульсен (59), Кристенсен (79), Меле (82)

Кудряшов (28), Дивеев (75)

Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 67), Марио Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), А. Миранчук (Соболев, 61), Головин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Кристенсен, Меле, Дилейни (М.Йенсен, 86), Хейбьерг, Васс (Стрюгер-Ларсен, 60), Дамсгор (Нергор, 72), Поульсен (Дольберг, 60), Брэйтуэйт (Корнелиус, 85)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион «Паркен» (Копенгаген, Дания)

ДАНИЯ - РОССИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 01:05
    0
    Это какая-то русофобия по самые помидоры.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 22.06.2021 01:01
    +2
    А шо там за поребріком вже готують операцію по спасєнію рускоязичних датчан от утисненій !?
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 22.06.2021 00:58
    +3
    Датчане опустили 11 русскоязычных мальчиков в трусиках...
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.06.2021 00:50
    +6
    За що можна поважати Росію - так це за стабільність. Красиво на дно пішли та скрасили сумний вечір.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 22.06.2021 00:39
    +6
    Датчанам уважуха за такой выход из группы
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.06.2021 00:38
    0
    Швейцария из А попадает.
    Группа В не попадает, и не может уже пройти А и С.
    Украина С мы хотим чтобы попала.
    Поэтому нас устроят только шифры.
    A C D E
    A C D F
    A C E F
    А при них 3С- 1Е
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 22.06.2021 00:37
    +4
    Можно передать Шевченко, чтоб он эти дни не тренировался ребят на всякий случай, а то они до поля не дойдут такими темпами утомляемости
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 22.06.2021 00:32
    +4
    Есть такие люди, - их зовут кац@пы,
    До всего есть дело, всё им по плечу,
    Учат, как сношаться, даже маму с папой,
    Пьют заместо пива, - конскую мочу.
    Раздают кац@пы ценные советы,
    Ведь они всё знают, и во всём секут,
    Где чего случится вдруг на белом свете,
    А кац@п незванный, - сразу тут как тут.
    Где его не просят, и не уважают, -
    Именно в то место сунет он свой хер,
    Хоть своей же властью вечно унижаем, -
    Он на всё согласен, словно пионер.
    Ссылка
    Orbitgr
    online
      Orbitgr, 22.06.2021 00:18
    +11
    Данія все прорахувала і ефектно піднялася з 4 на 2 місце! Красиво)
    Ссылка
    Юрій Коробенко
      Юрій Коробенко, 22.06.2021 00:17
    +4
    RomarioUA, 21.06.2021 23:59
    Не знаю. Так, как наши сегодня играли - пусть домой едут. Без позора.
    А може так було задумано (Італія все-таки, там справді шансів якось... малувато). 🙃
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 22.06.2021 00:16
    +9
    Слава Данії ! Героям данським слава!
    Ссылка
    Юрій Коробенко
      Юрій Коробенко, 22.06.2021 00:15
    +3
    😁😁😁😁😁
    🤘🤘🤘🤘🤘
    ❤️❤️❤️❤️❤️
    Більше того, скоріше за все Україна таки гратиме у плей-офф... Але тссс 🤫🤫🤫 (не поспішаємо, трохи зачекаємо, але шанси досить високі, причому Італія поки що буде Австрію "викидати" з Євро...).
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 22.06.2021 00:15
    +6
    Россияне сделали самый большой подарок Эриксену для выздоровления, иначе ему было бы плохо
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 22.06.2021 00:13
    +17
    Данці заслужили на неабияку повагу! Розпочати турнір з поразки від аутсайдера, потім прикро програти бельгійцям і у підсумку таки вирвати плейоф! Оце бойовий дух у команди!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 22.06.2021 00:12
    +10
    Данию с уверенной победой! Она читалась ещё до игры. Заслужили, молодцы!
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 22.06.2021 00:11
    +8
    Второй гол - натуральный цирк
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.06.2021 00:06
    +10
    підняли настрій
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 22.06.2021 00:06
    +7
    проблема Черчесова была в том,что он на мог выпустить танки на футбольное поле-потому и результат такой
    Ссылка
    дмитрий маринич
    online
      дмитрий маринич, 22.06.2021 00:03
    -4
    нехрен злодарствовать.мы не лучше выступили(ну ладно немного лучше).
    Ссылка
    balabolchenko_lompachenko
    online
      balabolchenko_lompachenko, 22.06.2021 00:03
    +13
    "Всего хорошего, русские идут домой" (с)
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 21.06.2021 23:57
    +19
    ожидаю, что газпром занесет денег, и УЕФА добавит в регламент новое правило: если соперники забивают рашке больше 3-х голов, то считать это актом неприкрытой оголтелой русофобии и дисквалифицировать соперника
    Марш в будку все набутылочные петушки с олимпийским флагом и наши доморощенные "гниды", которые так страстно болеют (смoкчaт) за 404-х
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 21.06.2021 23:52
    +19
    Game over Russian
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 21.06.2021 23:52
    +18
    Финов отцепили...еще одну надо
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 21.06.2021 23:51
    +18
    Героям Слава!
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 22.06.2021 00:13
    +17
    Данці заслужили на неабияку повагу! Розпочати турнір з поразки від аутсайдера, потім прикро програти бельгійцям і у підсумку таки вирвати плейоф! Оце бойовий дух у команди!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 21.06.2021 23:59
    +15
    Недокоманде-недорезультат. С последним местом в группе, агрессоры!
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 22.06.2021 00:01
    +14
    Московія, чудовий виступ! Можєтє повторіть, повторіть, повторіть....
    Данці - молодці!
    Ссылка
    balabolchenko_lompachenko
    online
      balabolchenko_lompachenko, 21.06.2021 23:57
    +14
    Свинособаки, домой!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.06.2021 23:56
    +14
    Недокоманде чемодан - вокзал - Россия
    Ссылка
    DED_PANAS
    online
      DED_PANAS, 21.06.2021 23:55
    +14
    З дитинства вболiвав за Данiю
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 21.06.2021 23:53
    +14
    Раша гудбай!!! Идите лучше крымчанам помогите !!! Вы отстойник по жизни!!
    Ссылка
    balabolchenko_lompachenko
    online
      balabolchenko_lompachenko, 22.06.2021 00:03
    +13
    "Всего хорошего, русские идут домой" (с)
    Ссылка
    Orko PS4Gaming
    online
      Orko PS4Gaming, 21.06.2021 23:59
    +12
    Хоч тут без сюрпризів, все так як і мало бути.
    А в нас команда не витримала нагрузок, а тут Данія до останніх хвилин атакувала.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 23:54
    +12
    Сейчас комменты настоятся и можно идти с поп-корном на спортс.ру Воистину уникальная сборная играя два матча дома получила два разгрома.
    Ссылка
    Orbitgr
    online
      Orbitgr, 22.06.2021 00:18
    +11
    Данія все прорахувала і ефектно піднялася з 4 на 2 місце! Красиво)
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 22.06.2021 00:00
    +11
    На спортс ру такой срач был, что сайт пал😂 глючит пи*дец
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 22.06.2021 00:12
    +10
    Данию с уверенной победой! Она читалась ещё до игры. Заслужили, молодцы!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.06.2021 00:06
    +10
    підняли настрій
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 23:53
    +10
    Завтра болеем за любую НИЧЬЮ в матче группы D
    22:00 Хорватия ? : ? Шотландия.
    Которая принесет Украине путевку в 1/8

    А если это не случится, то это не будет la chance finale.
    Еще шансы будут...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 22.06.2021 00:16
    +9
    Слава Данії ! Героям данським слава!
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