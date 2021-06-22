Россия
1 : 4
Дания
21.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Россия – Дания - 1:4. Видео голов и обзор матча

Обзор матча третьего тура Евро-2020

  • 22.06.2021 00:52
  • 19354 просмотра
  • 10 комментариев
Россия – Дания - 1:4. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 июня в Копенгагене прошел матч третьего тура Евро-2020 Россия – Дания

Составы команд:

Россия: Сафонов – Дивеев, Джикия, Кудряшов – Марио Фернандес, Оздоев, Зобнин, Кузяев – А. Миранчук, Головин, Дзюба

Дания: Шмайхель – Вестергор, Кьер, Кристенсен – Мэле, Дилэйни, Хойбьерг, Васс – Дамсгор, Поульсен, Брэйтуэйт

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 - Дамсгор, 38-я минута:

Обзор первого тайма:

0:2 - Поульсен, 59-я минута:

1:2 - Дзюба, 70-я минута:

1:3 - Кристенсен, 80-я минута:

1:4 - Меле, 82-я минута:

Обзор матча:

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
80' ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Дания).
70' ГОЛ ! С пенальти забил Артем Дзюба (Россия).
59' ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
38' ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    pl2012ua
      pl2012ua, 22.06.2021 01:05
    +1
    в ночь на 22 июня, без объявления войны, Дания чпокнула сборную Чуди и Мордвы
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 22.06.2021 01:03
    +2
    Слава Дании !!!
    Ссылка
    Viktor VK
      Viktor VK, 22.06.2021 01:01
    0
    Дания нашей зборной столько голов бы заклєпала, если не больше. Так что у соседей така я же слабенькая зборная как и у нас
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 22.06.2021 00:58
    +1
    Це вже не ЧС - гроші закінчилися - ніхто не зливає
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 22.06.2021 00:26
    +2
    Россия говорит что может повторить.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 22.06.2021 00:25
    +6
    Россия встаёт с колен… Дания застёгует ширинку и закуривает….
    Ссылка
    Muskrat2
      Muskrat2, 21.06.2021 23:58
    +7
    Это ржака, плешивый в бункере лопнет от злости от игры кривоногих.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 21.06.2021 23:57
    +7
    Вітання данцям.
    Московія - чудовий виступ. Можєтє повторіть і повторять надалі.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 21.06.2021 23:53
    +9
    Данці-красавці!!!
    Браво!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.06.2021 23:18
    +9
    каци радують
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 21.06.2021 23:53
    +9
    Данці-красавці!!!
    Браво!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.06.2021 23:18
    +9
    каци радують
    Ссылка
    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 21.06.2021 23:58
    +7
    Это ржака, плешивый в бункере лопнет от злости от игры кривоногих.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 21.06.2021 23:57
    +7
    Вітання данцям.
    Московія - чудовий виступ. Можєтє повторіть і повторять надалі.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 22.06.2021 00:25
    +6
    Россия встаёт с колен… Дания застёгует ширинку и закуривает….
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 22.06.2021 01:03
    +2
    Слава Дании !!!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 22.06.2021 00:26
    +2
    Россия говорит что может повторить.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 22.06.2021 01:05
    +1
    в ночь на 22 июня, без объявления войны, Дания чпокнула сборную Чуди и Мордвы
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 22.06.2021 00:58
    +1
    Це вже не ЧС - гроші закінчилися - ніхто не зливає
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 22.06.2021 01:01
    0
    Дания нашей зборной столько голов бы заклєпала, если не больше. Так что у соседей така я же слабенькая зборная как и у нас
    Ссылка
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