В понедельник, 21 июня, состоится поединок третьего тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные России и Дании. Матч пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Россияне набрали три очка, обыграв во втором туре Финляндию со счетом 1:0. Сборная Дании потерпела два поражения, но несмотря на это может занять даже второе место в группе. Для этого датчанам нужно обыграть россиян с преимуществом в два мяча и рассчитывать на поражение финнов в матче против Бельгии. Скажем откровенно: такой расклад не выглядит фантастическим.

Соперники ранее только один раз противостояли друг другу. В 2012 году в товарищеском матче сборная России обыграла датчан со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Россия – Дания.