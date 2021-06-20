Россия
0 : 0
Дания
21.06.2021 22:00

Россия – Дания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура чемпионата Европы

  • 20.06.2021 16:41
  • 851 просмотр
  • 2 комментария
Россия – Дания. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 июня, состоится поединок третьего тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные России и Дании. Матч пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Россияне набрали три очка, обыграв во втором туре Финляндию со счетом 1:0. Сборная Дании потерпела два поражения, но несмотря на это может занять даже второе место в группе. Для этого датчанам нужно обыграть россиян с преимуществом в два мяча и рассчитывать на поражение финнов в матче против Бельгии. Скажем откровенно: такой расклад не выглядит фантастическим.

Соперники ранее только один раз противостояли друг другу. В 2012 году в товарищеском матче сборная России обыграла датчан со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Россия – Дания.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 16:59
    0
    Вячеслав C, 20.06.2021 16:48
    Надеюсь Россия справится с датчанами
    нет
    Ссылка
    Вячеслав C
      Вячеслав C, 20.06.2021 16:48
    -4
    Надеюсь Россия справится с датчанами
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 16:59
    0
    Вячеслав C, 20.06.2021 16:48
    Надеюсь Россия справится с датчанами
    нет
    Ссылка
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