В группе F Бельгия выиграла два матча и уже обеспечили себе выход в плей-офф. Команда Роберто Мартинеса сперва уверенно обыграла Россию, а затем справилась с Данией. При этом датчане в первом тайме выглядели намного лучше и смогли удивить противника, однако в плане голов сумели забить только один мяч.

Бельгия во втором тайме пришла в себя, а выход Кевина де Брюйне помог одолеть соперника 2:1 и выйти дальше.

Дания, несмотря на два поражения, сохраняет шансы выйти дальше, но для этого нужно побеждать Россию. Судя по игре датчан, им это вполне по силам. Поражение от Финляндии вполне можно списать на стресс после ситуации с Кристианом Эриксоном. Да и наставник Дании Каспер Хьюлманд признал, что сборная допустила ошибка, когда согласилась в тот же день доиграть поединок.

Команда России в стартовом поединке без вопросов проиграла Бельгии, а во втором матче с большим трудом одолела Финляндию 1:0. Финнам даже удалось забить быстрый гол, но его отменили из-за минимального офсайда.

Учитывая шанс пройти в плей-офф как третья команда, Дании желательно выиграть с как можно большим счетом, потому что сейчас у команды показатель забитых-пропущенных минус 2.

21 июня, понедельник