Россия
1 : 4
Дания
21.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Поблагодарили ребят за игру, план выдерживался»

Наставник сборной России – о 1:4 против Дании

  • 22.06.2021 01:16
  • 1315 просмотров
  • 7 комментариев
Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Поблагодарили ребят за игру, план выдерживался»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная России потерпела разгромное поражение от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020. Команда занимает четвертое место и покидает турнир.

После игры тренер России Станислав Черчесов прокомментировал результат:

«Не сложился результат, на который нацеливались. План на игру выдерживался. Было несколько хороших моментов, могли забить и судьбу, сценарий матча повернуть. Не забили свои моменты. Первый полумомент соперника завершился голом.

На второй тайм вышли отыгрываться, но соорудили гол сами себе. Еще при 0:1 была готов замена. Перестроили игру, отыграли один мяч. Хотели еще, но при своем штрафном, когда подавали, соперник выбил мяч, убежал в контратаку. Мы знали, что датчане быстро контратаковали, поэтому игру так построили. С бельгийцами они так же игру построили. Поэтому пропустили две контратаки и поплатились.

Поблагодарили футболистов за такую игру. Сегодня были готовы к ней. Другое дело, что игра сложилась не в нашу пользу. Надо посмотреть спокойно матч и делать определенные выводы», - сказал Черчесов.

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Источник — Sport24.ru

(8 голосов)

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Комментарии
    Ardas
    online
      Ardas, 22.06.2021 02:38
    0
    Боярский: «Черчесов — мужчина, он сам уйдет в отставку. Съемки в рекламе у него получаются лучше»
    ***
    Опция продления в контракте Черчесова сработает, если Россия выйдет в плей-офф на ЧМ-2022
    Прикиньте, его не увольняют, а еще продлить могут после ЧМ.
    Он как Путин, только Черчесов
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 01:59
    +3
    Да у Саламовича всегда план был что надо. Шпартак Динамо 1-4. Раисся Дания 1-4. Е...т по плану
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 22.06.2021 01:58
    +2
    Продолжайте выдерживать план!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 22.06.2021 01:57
    +4
    план отличный, так держать
    Ссылка
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 22.06.2021 01:47
    +2
    Да он просто издевается над россиянами!!!!!!!
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 22.06.2021 01:21
    +7
    "С австрийцами они так же игру построили" - запутался в группах?
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 22.06.2021 01:21
    +6
    Хороший был план!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 22.06.2021 01:21
    +7
    "С австрийцами они так же игру построили" - запутался в группах?
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 22.06.2021 01:21
    +6
    Хороший был план!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 22.06.2021 01:57
    +4
    план отличный, так держать
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 01:59
    +3
    Да у Саламовича всегда план был что надо. Шпартак Динамо 1-4. Раисся Дания 1-4. Е...т по плану
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 22.06.2021 01:58
    +2
    Продолжайте выдерживать план!
    Ссылка
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 22.06.2021 01:47
    +2
    Да он просто издевается над россиянами!!!!!!!
    Ссылка
    Ardas
    online
      Ardas, 22.06.2021 02:38
    0
    Боярский: «Черчесов — мужчина, он сам уйдет в отставку. Съемки в рекламе у него получаются лучше»
    ***
    Опция продления в контракте Черчесова сработает, если Россия выйдет в плей-офф на ЧМ-2022
    Прикиньте, его не увольняют, а еще продлить могут после ЧМ.
    Он как Путин, только Черчесов
    Ссылка
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