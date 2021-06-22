Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Поблагодарили ребят за игру, план выдерживался»

Сборная России потерпела разгромное поражение от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020. Команда занимает четвертое место и покидает турнир.

После игры тренер России Станислав Черчесов прокомментировал результат:

«Не сложился результат, на который нацеливались. План на игру выдерживался. Было несколько хороших моментов, могли забить и судьбу, сценарий матча повернуть. Не забили свои моменты. Первый полумомент соперника завершился голом.

На второй тайм вышли отыгрываться, но соорудили гол сами себе. Еще при 0:1 была готов замена. Перестроили игру, отыграли один мяч. Хотели еще, но при своем штрафном, когда подавали, соперник выбил мяч, убежал в контратаку. Мы знали, что датчане быстро контратаковали, поэтому игру так построили. С бельгийцами они так же игру построили. Поэтому пропустили две контратаки и поплатились.

Поблагодарили футболистов за такую игру. Сегодня были готовы к ней. Другое дело, что игра сложилась не в нашу пользу. Надо посмотреть спокойно матч и делать определенные выводы», - сказал Черчесов.