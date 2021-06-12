Драконы отобрали победу у фаворита. Уэльс и Швейцария сыграли вничью

Второй матч Евро-2020 проходил в столице Азербайджана, Баку. Там сейчас установилась жара: на момент стартового свистка температура воздуха составляла +29 °С. Зной, а также относительно раннее начало встречи выявили колоссальные проблемы со зрителями. Трибуны бакинского «Олимпийского» зияли пустотами, хотя организаторы позволили допускать на матчи 50% от вместимости.

Очевидно, жара действовала и на игроков. Футболисты сборных Уэльса и Швейцарии начали матч неспешно, прощупывая друг друга. Очень скоро выяснилось, что валлийцы не прочь отдать инициативу и намереваются играть на контратаках. Подопечные Роберта Пейджа выстроили массированную и компактную оборону. Швейцарцы принялись ее методично раскачивать.

Всё это привело к тому, что до перерыва немногочисленные болельщики увидели только два удара в створ. Причем первый нанесли валлийцы, и момент стал едва ли не самым опасным до перерыва. После навеса с фланга Мур головой пробил под перекладину, и швейцарский голкипер с превеликим трудом перевел мяч на угловой.

Следует отметить и еще один момент у валлийцев: Джеймс убегал по флангу и был сбит Шером у самого угла штрафной. Отличный шанс для Бэйла, который Гарет бездарно упустил: вместо удара он исполнил полунавес-полупрострел, послав мяч за ворота. Вот, собственно, и всё, что показал Уэльс в первом тайме.

У швейцарцев было больше попыток. Однако партнеры раз за разом выводили на удар Сеферовича, который никак не мог пристреляться. Уже в компенсированное время Харис без помех бил с угла вратарской – и не попал в створ. А единственный сэйв голкипер сборной Уэльса совершил после удара пяткой в прыжке в исполнении Шера: было эффектно, но неэффективно. Так что нули на табло к перерыву явились закономерным итогом не самого зрелищного поединка.

К началу второго тайма температура опустилась до +27, а солнечные лучи не падали на поле. И сразу же началась совсем другая игра! Швейцарцы продолжали идти вперед и очень скоро добились успеха. Эмболо прорвался по центру. Обыграв двоих защитников, но с его ударом справился голкипер. Однако после углового в исполнении Шакири тот же Эмболо выиграл воздух у Робертса и головой послал мяч в сетку – 0:1! Следует отметить, что на четырех последних крупных форумах (чемпионаты мира и Европы) сборная Швейцария забила 16 мячей. И в половине из них (!) принял участие Шакири. Джердан забил 5 мячей и записал на свой счет третий ассист!



После пропущенного гола валлийцам пришлось менять тактику. Теперь уже они пошли вперед. Посыпались удары. И снова единственный удар в створ нанес Мур! И снова – головой! Но теперь он замкнул подачу Моррелла и метров с десяти направил мяч в дальний от вратаря угол – 1:1! К слову, гол стал для Киффера шестым за сборную Уэльса, и четыре из них он забил головой!

Разумеется, такой счет никак не устраивал швейцарцев, которые до матча считались явными фаворитами. Подопечные Владимира Петковича понеслись вперед. Гавранович, вышедший на замену, даже забил первым же касанием. Но ВАР подтвердил, что гол был забит из офсайда. Надежно играла оборона валлийцев, пару раз выручил вратарь – и Уэльс дотерпел до финального свистка. Ничью футболисты праздновали как победу, всей командой устроив танцы в середине поля. Швейцарцы же понуро брели в раздевалку.

1:1 – наверняка такой счет порадовал сборную Турции, которая после первого тура с нулем очков замыкает турнирную таблицу группы А. Лидирует, напомним, команда Италии. Во втором туре турки сыграют с Уэльсом, а Италия – со Швейцарией.



Чемпионат Европы. Группа А. Тур 1.

Уэльс – Швейцария – 1:1

Мур (74) – Эмболо (49)

Мур (47) – Шер (30), Мбабу (63)

Уэльс: Уорд, Мелам, Б.Дэвис, Родон, К.Робертс, Рэмзи (Ампаду, 93), Аллен, Моррелл, Бэйл, Мур, Джеймс (Брукс, 75).

Швейцария: Соммер, Аканджи, Шер, Эльведи, Родригес, Фройлер, Джака, Мбабу, Шакири (Закария, 66), Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Олимпийский стадион (Баку, Азербайджан)

УЭЛЬС - ШВЕЙЦАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА