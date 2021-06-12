Уэльс
1 : 1
Швейцария
12.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Драконы отобрали победу у фаворита. Уэльс и Швейцария сыграли вничью

На Евро-2020 зафиксирована первая ничья

  • 12.06.2021 17:55
  • 1400 просмотров
  • 9 комментариев
Драконы отобрали победу у фаворита. Уэльс и Швейцария сыграли вничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

Второй матч Евро-2020 проходил в столице Азербайджана, Баку. Там сейчас установилась жара: на момент стартового свистка температура воздуха составляла +29 °С. Зной, а также относительно раннее начало встречи выявили колоссальные проблемы со зрителями. Трибуны бакинского «Олимпийского» зияли пустотами, хотя организаторы позволили допускать на матчи 50% от вместимости.

Очевидно, жара действовала и на игроков. Футболисты сборных Уэльса и Швейцарии начали матч неспешно, прощупывая друг друга. Очень скоро выяснилось, что валлийцы не прочь отдать инициативу и намереваются играть на контратаках. Подопечные Роберта Пейджа выстроили массированную и компактную оборону. Швейцарцы принялись ее методично раскачивать.

Всё это привело к тому, что до перерыва немногочисленные болельщики увидели только два удара в створ. Причем первый нанесли валлийцы, и момент стал едва ли не самым опасным до перерыва. После навеса с фланга Мур головой пробил под перекладину, и швейцарский голкипер с превеликим трудом перевел мяч на угловой.

Следует отметить и еще один момент у валлийцев: Джеймс убегал по флангу и был сбит Шером у самого угла штрафной. Отличный шанс для Бэйла, который Гарет бездарно упустил: вместо удара он исполнил полунавес-полупрострел, послав мяч за ворота. Вот, собственно, и всё, что показал Уэльс в первом тайме.

У швейцарцев было больше попыток. Однако партнеры раз за разом выводили на удар Сеферовича, который никак не мог пристреляться. Уже в компенсированное время Харис без помех бил с угла вратарской – и не попал в створ. А единственный сэйв голкипер сборной Уэльса совершил после удара пяткой в прыжке в исполнении Шера: было эффектно, но неэффективно. Так что нули на табло к перерыву явились закономерным итогом не самого зрелищного поединка.

К началу второго тайма температура опустилась до +27, а солнечные лучи не падали на поле. И сразу же началась совсем другая игра! Швейцарцы продолжали идти вперед и очень скоро добились успеха. Эмболо прорвался по центру. Обыграв двоих защитников, но с его ударом справился голкипер. Однако после углового в исполнении Шакири тот же Эмболо выиграл воздух у Робертса и головой послал мяч в сетку – 0:1! Следует отметить, что на четырех последних крупных форумах (чемпионаты мира и Европы) сборная Швейцария забила 16 мячей. И в половине из них (!) принял участие Шакири. Джердан забил 5 мячей и записал на свой счет третий ассист!

После пропущенного гола валлийцам пришлось менять тактику. Теперь уже они пошли вперед. Посыпались удары. И снова единственный удар в створ нанес Мур! И снова – головой! Но теперь он замкнул подачу Моррелла и метров с десяти направил мяч в дальний от вратаря угол – 1:1! К слову, гол стал для Киффера шестым за сборную Уэльса, и четыре из них он забил головой!

Разумеется, такой счет никак не устраивал швейцарцев, которые до матча считались явными фаворитами. Подопечные Владимира Петковича понеслись вперед. Гавранович, вышедший на замену, даже забил первым же касанием. Но ВАР подтвердил, что гол был забит из офсайда. Надежно играла оборона валлийцев, пару раз выручил вратарь – и Уэльс дотерпел до финального свистка. Ничью футболисты праздновали как победу, всей командой устроив танцы в середине поля. Швейцарцы же понуро брели в раздевалку.
1:1 – наверняка такой счет порадовал сборную Турции, которая после первого тура с нулем очков замыкает турнирную таблицу группы А. Лидирует, напомним, команда Италии. Во втором туре турки сыграют с Уэльсом, а Италия – со Швейцарией.
 

Чемпионат Европы. Группа А. Тур 1.

Уэльс – Швейцария – 1:1

Мур (74) – Эмболо (49)

Мур (47) – Шер (30), Мбабу (63)

 Уэльс: Уорд, Мелам, Б.Дэвис, Родон, К.Робертс, Рэмзи (Ампаду, 93), Аллен, Моррелл, Бэйл, Мур, Джеймс (Брукс, 75).

Швейцария: Соммер, Аканджи, Шер, Эльведи, Родригес, Фройлер, Джака, Мбабу, Шакири (Закария, 66), Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Олимпийский стадион (Баку, Азербайджан)

УЭЛЬС - ШВЕЙЦАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Клим Лавренюк, Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 12.06.2021 18:14
    0
    Статистика у вас хорошая после матча)) 94 % владения у Уэльса))
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 12.06.2021 18:13
    0
    Ну шо короновирусных? Съели? На поле это не в кабинетах...
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 12.06.2021 18:12
    0
    ще сьогодні швейцарці в Лозану подадуть пртест на ВАР суддівство...лікарів підтягнуть...суддів зроблять коронавірусними...
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 18:10
    0
    К ноге швейцарские кантоны
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 12.06.2021 18:04
    +3
    Фавориты, которые не умеет побеждать в честной борьбе на футбольном поле!
    Ссылка
    Leo69
    online
      Leo69, 12.06.2021 18:03
    +7
    Неудачники. Это вам не в кабинетах УЕФА победы рисовать.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 12.06.2021 18:01
    +5
    Ничего ТАКОГО не увидел ни у Швейцарии, ни тем более у Уэльса. Италия явный фаворит группы
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 18:00
    +3
    Нехай тепер в Италии карячатся.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 12.06.2021 17:57
    0
    Ну кто кричал, когда сравняли счет!
    Ссылка
    Leo69
    online
      Leo69, 12.06.2021 18:03
    +7
    Неудачники. Это вам не в кабинетах УЕФА победы рисовать.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 12.06.2021 18:01
    +5
    Ничего ТАКОГО не увидел ни у Швейцарии, ни тем более у Уэльса. Италия явный фаворит группы
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 12.06.2021 18:04
    +3
    Фавориты, которые не умеет побеждать в честной борьбе на футбольном поле!
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 18:00
    +3
    Нехай тепер в Италии карячатся.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 12.06.2021 18:14
    0
    Статистика у вас хорошая после матча)) 94 % владения у Уэльса))
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 12.06.2021 18:13
    0
    Ну шо короновирусных? Съели? На поле это не в кабинетах...
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 12.06.2021 18:12
    0
    ще сьогодні швейцарці в Лозану подадуть пртест на ВАР суддівство...лікарів підтягнуть...суддів зроблять коронавірусними...
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 18:10
    0
    К ноге швейцарские кантоны
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 12.06.2021 17:57
    0
    Ну кто кричал, когда сравняли счет!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности