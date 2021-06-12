Уэльс
1 : 1
Швейцария
12.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Уэльс – Швейцария - 1:1. Видео голов и обзор матча

Второй матч Евро-2020

  • 12.06.2021 18:34
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Уэльс – Швейцария - 1:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в Баку пройдет второй матч Евро-2020 – Уэльс играет со Швейцарией. Начало поединка – в 16:00 по Киеву.

Составы команд:

Уэльс: Уорд – Робертс, Родон, Дэвис, Мепам – Моррелл, Аллен, Рэмзи – Джеймс, Мур, Бэйл.
Запас: Мвого, Омлин, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт.

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Эльведи, Аканджи, Шер, Родригес – Джака, Фройлер – Шакири – Эмболо, Сеферович.
Запас: Дэвис, Хантер, Уильямс, Локайер, Уилсон, Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Уильямс Дж., Брукс, Левитт.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 - Эмболо, 49-я минута:

1:1 - Мур, 74-я минута:

Обзор матча:

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Уэльс).
49' ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
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Источник — Sport.ua

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