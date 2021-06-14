Уэльс
1 : 1
Швейцария
12.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роберт ПЕЙДЖ: «Мы уважаем Турцию, несмотря на ее крупный проигрыш»

Главный тренер сборной Уэльса прокомментировал ничью против Швейцарии

  • 14.06.2021 06:12
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Роберт ПЕЙДЖ: «Мы уважаем Турцию, несмотря на ее крупный проигрыш»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Пейдж

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал ничью против Швейцарии (1:1) и предстоящий матч против Турции (16 июня) на Евро-2020: 

«Мы хотели начать на мажорной ноте, и в раздевалке чувствуется, что команда воспринимает этот результат как победу. Нам пришлось глубоко обороняться в конце, а кое-где нам даже немного повезло. Мы были вынуждены обороняться, но с той скоростью и качествами, которые есть в у наших ребят, на это всегда интересно смотреть.

Турция – совсем другой соперник, чем тот, с которым мы столкнулись, но нам снова надо будет сыграть надежно и организовано. У Италии много сильных сторон, и мы уважаем Турцию, несмотря на ее крупный проигрыш [от Италии – 0:3]. Сейчас нужно сосредоточиться на следующем матче.

Киффер Мур был великолепен на международном и клубном уровне. Он – игрок касания, но при этом и отлично играет в подыгрыше. У него есть все качества центрального нападающего, и сегодня он очень выручил нас».

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл: «Мы очень много работали на поле, а это непросто в такую жару. Я горжусь ребятами. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к следующей игре. Обе команды старались играть. Было немного напряженно, но для нас это неплохой результат. Мы извлечем урок из этой игры. Мы хотели победить, у нас были шансы, но и у них тоже. Когда проигрываешь, есть соблазн опустить руки, но мы, как и всегда, проявили мужество и характер».

Экс-наставник сборной Уэльса Марк Хьюз: «Это будет важнейшая игра для Турции и Уэльса. В среду на ней будет больше болельщиков, и это сделает ее еще более захватывающей».

Автор ответного гола Уэльса Киффер Мур: «Было тяжело, но мы ждали этого. Это был важный момент для меня, и я наслаждался им каждую секунду. Лично я доволен. Конечно, было бы круто победить, но ничья тоже важна с турнирной точки зрения. Всегда плохо быть отыгрывающейся командой, но мы все же сравняли счет и сохранили его до конца матча. И это большой плюс для команды».

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Уэльс).
49' ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
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Источник — УЕФА

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