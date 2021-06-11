Уэльс
0 : 0
Швейцария
12.06.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Уэльс – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Сборные Швейцарии и Уэльса начинают свой путь на Евро-2020 в Баку

  • 11.06.2021 15:03
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Уэльс – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Второй игровой день Евро-2020 начнется в Баку, где состоится второй матч первого тура в группе А – Уэльс сыграет со Швейцарией. Группа А очень ровная по силам: есть явный фаворит, Италия, а остальные три команды (кроме участников данного матча это еще Турция) примерно равные по классу команды, которые имеют практически равные шансы на выход в плей-офф. Поэтому каждый из их очных матчей будет иметь для них колоссальное значение.

Уэльс

И все же к матчу со Швейцарией Уэльс подходит в статусе андердога. На Евро-2016 валлийцы стали одной из главных сенсаций турнира, сумев пробиться в полуфинал и одолев в четвертьфинале сборную Бельгии. Однако за эти 5 лет Уэльс сильнее не стал. Две главные звезды той команды, Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи, сейчас переживают не лучшее время в своей карьере, а то и находятся на ее закате. А новых игроков такого калибра в стране не появилось. Как результат – сейчас Уэльс довольствуется лишь статусом крепкого середняка европейского футбола.

Не все в порядке и на тренерском мостике. На Евро-2020 команда выходила под руководством Райана Гиггза, однако легенда «Манчестер Юнайтед» вляпался в очень неприятный инцидент с уголовным оттенком (его обвиняют в нападении на бывшую жену и ее сестру), и от должности временно отстранен. Вместо него командой будет руководить его ассистент Роберт Пейдж.

Швейцария

Сборная Швейцарии за последние 7-8 месяцев стала одним из главных недругов футбольной Украины – скандальная отмена матча Лиги наций и последующие разборки в Лозанне с абсурдным приговором в пользу швейцарцев никто не забыл.

Однако это не повод отрицать силу команды Владимира Петковича. Среди европейских сборных в рейтинге ФИФА Швейцария занимает девятое место. Возможно, это немного выше, чем реальный уровень команды, но все равно команда у швейцарцев очень неплохая.

Накануне старта Евро-2020 подопечные Петковича выиграли оба контрольных матча – 2:1 у сборной США и 7:0 у Лихтенштейна. Звезд первой величины в составе сборной Швейцарии нет, но команда очень сбалансированная и в последнее время не только регулярно играет на крупных турнирах, но и пробивается в стадию плей-офф. Есть все шансы у подопечных Петковича сделать это и на Евро-2020, и победа над Уэльсом может стать первым и очень важным шагом на пути в 1/8 финала.

Прогноз

К матчу в статусе фаворита подходит все же Швейцария – у команды и состав более крепкий и сбалансированный, и проблем на тренерском мостике нет. Наша ставка – победа швейцарцев, коэффициент 2,27.

Ориентировочные составы:

Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Родон, Мефэм, Робертс, Ампаду, Аллен, Рэмзи, Бэйл, Уилсон

Швейцария: Зоммер, Родригес, Акакнджи, Эльведи, Цубер, Джака, Фройлер, Видмер, Шакири, Эмболо, Сеферович

12 июня, суббота

Уэльс – Швейцария
Баку. Олимпийский стадион. 16:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Футбол 1», видеосервис OLL.TV 
УЭЛЬС - ШВЕЙЦАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Клемен Тюрпен (Франция)
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Источник — Sport.ua

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