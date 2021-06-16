Турция
0 : 2
Уэльс
16.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Незабитый пенальти - не помеха. Уэльс в Баку переиграл Турцию

Два голевих паса Бэйла помогли Уэльсу победить

  • 16.06.2021 20:55
  • 1793 просмотра
  • 4 комментария
Незабитый пенальти - не помеха. Уэльс в Баку переиграл Турцию
© Getty Images/Global Images Ukraine

На Олимпийском стадионе в Баку состоялся поединок второго тура Евро-2020, в котором встречались сборные Турции и Уэльса. Последнее очное противостояние команд состоялось в августе 1997 года в рамках квалификации ЧМ-1998. Тогда «триллер» в Стамбуле завершился победой турецкой команды со счетом 6:4.

Стартовые матчи на чемпионате Европы у сборных Турции и Уэльса проходили по схожему сценарию. Турки всеми силами пытались сдержать напор «Скуадры Адзурры» и со своей задачей справились только в первом тайме. После перерыва итальянцы реализовали свое преимущество, забив три гола в ворота соперников. Валлийцы против Швейцарии также играли вторым номером. «Нати» в начале второго тайма сумели повести в счете, но «драконы» переломили ход игры и вырвали ничью. Таким образом, обеим командам в сегодняшнем поединке необходимо было играть на победу. Второе поражение могло поставить крест на надеждах турков выйти в плей-офф турнира. То же можно сказать и о Уэльсе. Впереди валлийцев ждет противостояние с Италией, в котором взять очки будет очень непросто.

По сравнению с матчем первого тура тренерский штаб сборной Турции сделал два изменения в стартовом составе. В центре обороны Демирала, автогол которого положил начало разгрому с Италией, заменил Айхан, а вместо Языджы вышел Ундер, расположившийся на левом фланге полузащиты. Роберт Пейдж, в свою очередь, не стал менять стартовый состав своей команды: валлийцы вышли на поле в том же сочетании, что и на матч против Швейцарии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый голевой момент в матче создали номинальные гости. Бэйл сделал ювелирную передачу на ход Рэмзи, который слева ворвался в штрафную, на замахе обыграл оппонента и пробил в ближний угол. Свою команду выручил Чакыр, ногой отбивший мяч. Турки с ответом мешкать не стали. Йылмаз из центра штрафной замыкал прострел Ундера и пробил рядом со штангой.

Постепенно «драконы» начали завладевать преимуществом. Валлийцы больше контролировали мяч, после потерь которого сразу включали агрессивный прессинг. У сборной Уэльса активно работали фланги (особенно, левый), а турки частенько не успевали за забегами соперников. Еще один шикарный момент не использовал Рэмзи. Бэйл еще раз вывел партнера на убойную позицию, и Рэмзи пробил крайне неудачно. У турков же конструктивная игра совсем не клеилась. Подопечные Шенола Гюнеша нечасто приближались к штрафной соперников, а если такое и случалось, обострить ситуацию номинальным хозяевам не удавалось.

«Проснулась» турецкая сборная к исходу получаса игры. Валлийцев ждали очень неприятные минуты, когда турки оказывали давление на штрафную «драконов». При этом «красные» частенько выигрывали верховые мячи в штрафной Уэльса, и это обстоятельство несколько удивляло с учетом участия в матче представителей британского футбола. Но концовка тайма осталась за Уэльсом. И третья передача Бэйла на Рэмзи принесла результат. На этот раз Арон не подвел своего партнера и воспользовался ассистом сполна, отправив мяч в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Начало второго тайма не дало ответ, каким же образом сборная Турции собирается сравнивать результат. Но делать это должен был Йылмаз после стандартного положения. Навес с углового завершился скидкой на форварда, который с линии вратарской пробил выше ворот. Тут же Рэмзи мог оформить дубль в матче, но на удар соперника среагировал Чакыр. А вскоре Челик в углу штрафной сбил Бэйла, и арбитр указал на «точку». Интригу в матче сохранил все тот же Бэйл, с 11-тиметровой отметки пробивший выше ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Турки пытались спасти матч, но их атакам не хватало выдумки. Да и валлийцы оборонялись довольно уверенно, справляясь с хаотичными наскоками соперников. Без разнообразия и без скорости – именно так можно охарактеризовать сегодняшнюю атакующую игру номинальных хозяев. Вырвать ничью для своей команды мог Демирал, но с его ударом головой справился Уорд. А точка в матче была поставлена в компенсированное время: Бэйл справа ворвался в штрафную и отпасовал мяч Робертсу, который нанес точный удар.

Уэльс одержал победу и стал намного ближе к выходу в плей-офф. В третьем туре валлийцы будут противостоять Италии, а Турция проведет матч против Швейцарии.

Евро-2020. Группа А. 2 тур.

Турция - Уэльс - 0:2.

 Рэмзи, 43,  К. Робертс, 90+5.

 Йылмаз, 90+2, Чалханоглу, 9+2 - Мефам, 90+2, Б. Дэвис, 90+2.

Незабитый пенальти: Бэйл, 61 (выше).

Турция: Чакыр, Челик, Айхан, Сеюнджю, Мераш (Мюлдюр, 72), Чалханоглу, Йокушлу (Демирал, 46), Туфан (Ясыджи, 46), Караман (Дервишоглу, 75), Йылмаз, Ундер (Кахведжи, 82).

Уэльс: Уорд, К. Робертс, Мефам, Родон, Дэвис, Моррелл, Аллен (Ампаду, 73), Бэйл, Рэмси (Уилсон, 85), Джеймс (Н. Уильямс, 90+4), Мур.

Арбитр: Артур Мануэль Соареш Диаш (Португалия).

Стадион: «Олимпийский» (Баку, Азербайджан).

ТУРЦИЯ - УЭЛЬС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 21:18
    0
    Британцы в Баку почти вышли из группы! А Шотландия дома сливает...
    Таких розыгрышей угловых, как у драконов на последних минутах, я что то не припомню даже в АПЛ. Два раза подряд турков обвели вокруг пальца! А со второго ещё и забили. Браво!
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 16.06.2021 21:06
    0
    Могут повторить успех 2016 г.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 16.06.2021 21:04
    0
    Матч вытянул Бейл.
    Несмотря на то, что не забил пенальти.
    Ссылка
    Дмитрий Чёрный
    online
      Дмитрий Чёрный, 16.06.2021 21:03
    +1
    Уельс сегодня очень понравился.
    Ссылка
    Дмитрий Чёрный
    online
      Дмитрий Чёрный, 16.06.2021 21:03
    +1
    Уельс сегодня очень понравился.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 21:18
    0
    Британцы в Баку почти вышли из группы! А Шотландия дома сливает...
    Таких розыгрышей угловых, как у драконов на последних минутах, я что то не припомню даже в АПЛ. Два раза подряд турков обвели вокруг пальца! А со второго ещё и забили. Браво!
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 16.06.2021 21:06
    0
    Могут повторить успех 2016 г.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 16.06.2021 21:04
    0
    Матч вытянул Бейл.
    Несмотря на то, что не забил пенальти.
    Ссылка
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