Турция
0 : 2
Уэльс
16.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Турция – Уэльс – 0:2. Два ассиста Бейла и незабитый пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча второго тура Евро-2020

  • 16.06.2021 20:56
  • 2660 просмотров
  • 3 комментария
Турция – Уэльс – 0:2. Два ассиста Бейла и незабитый пенальти. Видео голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня в матче второго тура Евро-2020 сошлись сборные Турция и Уэльс.

Поединок проходит в Баку, игра началась в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Турция – Уэльс – 0:2. Видео голов и обзор игры

ГОЛ! 0:1. Рэмзи, 42 мин.

Незабитый пенальти, Бэйл, 61 мин.

ГОЛ! 0:2. Робертс, 90+5 мин.

Видеообзор первого тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Коннор Робертс (Уэльс).
43' ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Уэльс).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 16.06.2021 21:13
    0
    Из-за него то и смотрел матч,так как он причина по которой смотрел 7лет Тотем,рад что есть еще порох в...но как кто то здесь когда то доказывал что нельзя давать бить пенальти тем игрокам которые его *заработали*-поддерживаю,нууу за малым исключением(Рон,Кейн....)
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 21:01
    0
    Два последних угловых это что то нереальное! Как игрок убегает по самой линии???
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 16.06.2021 20:59
    -1
    Какой пенальти такое и исполнение! Да, в принципе оно и не понадобилось!
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 16.06.2021 21:13
    0
    Из-за него то и смотрел матч,так как он причина по которой смотрел 7лет Тотем,рад что есть еще порох в...но как кто то здесь когда то доказывал что нельзя давать бить пенальти тем игрокам которые его *заработали*-поддерживаю,нууу за малым исключением(Рон,Кейн....)
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 21:01
    0
    Два последних угловых это что то нереальное! Как игрок убегает по самой линии???
    Ссылка
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