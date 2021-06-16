16 июня в матче второго тура Евро-2020 сошлись сборные Турция и Уэльс.
Поединок проходит в Баку, игра началась в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турция – Уэльс – 0:2. Видео голов и обзор игры
ГОЛ! 0:1. Рэмзи, 42 мин.
Незабитый пенальти, Бэйл, 61 мин.
ГОЛ! 0:2. Робертс, 90+5 мин.
Видеообзор первого тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Коннор Робертс (Уэльс).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Уэльс).
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Источник — Sport.ua
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