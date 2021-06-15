В среду, 16 июня, в Баку на Олимпийском стадионе состоится поединок Евро-2020 в группе А, в котором сборная Турции выяснит отношения с командой Уэльса.

Сборная Турции

Подопечные Шенола Гюнеша взяли старт на Евро-2020 встречей в Риме с фаворитом не только предварительного квартете, а и, будем откровенны, всего турнира – сборной Италии. Поединок завершился крупным поражением турок – 0:3. В принципе, исход встречи оказался ожидаемым, единственное – удивил итоговый счет. Игроки сборной Турции могли обойтись менее неприятной неудачей. Но что есть - то уже есть.

По курсу у турецкой дружины встреча с валлийцами, в которой права на еще одну ошибку они уже не имеют. Обнадеживать команду Гюнеша должен тот факт, что поражение от Италии – лишь третья неудача в 21 последнем матче. Так что, не так уж и слаб турецкий коллектив, как может показаться на первый взгляд. Он не проиграл ни в одном матче стартового этапа отбора на ЧМ-2022, который состоялся весной этого года (Нидерланды – 4:2 дома, Норвегия – 3:0 на выезде, Латвия – 3:3 дома), ни в спаррингах перед Евро-2020 (Азербайджан – 2:1, Гвинея – 0:0, Молдова – 2:0).

Кадровых потерь в стане турецкой команды нет.

Сборная Уэльса

Коллектив Роберта Пейджа стартовал на чемпионате Европы матчей со швейцарцами в Баку, где, к слову, состоится и предстоящая встреча. Альпийцы, напомним, забили первыми, поведя в счете в дебюте второго тайма, но в середине второй половины игры Мур паритет восстановил – получилась ничья 1:1. Для валлийцев такой результат оказался положительным, так как они сыграли со Швейцарией с позиции андердога, и по идеи должны были уступить.

По занавес группового турнира сборную Уэльса ждет матч с Италией. Игра будет на порядок труднее и сложнее, чем была со швейцарцами. Поэтому, британцы просто обязаны бросить все на алтарь победы именно в предстоящей игре с турками. Состав у них боевой, согласно первоначальной заявке на турнир. Потенциал многих исполнителей у сборной Уэльса ничуть не ниже, чем у соперников. Главное – сыграть в хорошую командную игру с запредельной самоотдачей.

История встреч

Сборные провели друг с другом на различных уровнях шесть очных встреч. На счету у турков две победы, три выигрыша у валлийцев, один матч сильнейшего не определил.

В последний на сегодня раз они встречались аж в отборе на ЧМ-1998. В Кардиффе была зафиксирована ничья 0:0, а в Стамбуле хозяева одержали теннисную победу – 6:4.

Ориентировочные составы:

Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Демираль, Чаглар Сеюнджю, Умут Мерас, Дженгиз Ундер, Каан Айхан, Окай Йокушлу, Ифран Кахведжи, Хакан Чалханоглу, Буряк Йылмаз.

Уэльс: Уорд, Робертс, Мефам, Родон, Дэвис, Аллен, Моррелл, Бэйл, Рэмси, Джеймс, Мур.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.41 по линии Parimatch.

16 июня, среда