Турция
0 : 2
Уэльс
16.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Промах с пенальти очень расстроил. Бэйл показал характер, став звездой игры

Капитан сборной Уэльса решил исход матча голевыми передачами и дриблингом

  • 16.06.2021 23:38
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Промах с пенальти очень расстроил. Бэйл показал характер, став звездой игры
© УЕФА. Гарет Бэйл

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл не забил пенальти в ворота Турции, но стал обладателем приза Звезда матча, так решил исход встречи Евро-2020 своими голевыми передачами и дриблингом (2:0):

«Промах с пенальти меня очень расстроил, но в такой ситуации проявляется мой характер. Я продолжил играть и компенсировал его двумя голевыми передачами.

Важно сегодня было добиться победы. Хочется думать, что [четырех очков] будет достаточно, но придется подождать. Предложи вы нам перед стартом четыре очка, как на ладони, – да мы бы с руками оторвали!

Я полностью удовлетворен этой победой. Мы упорно сражались, корректировали свою игру по ее ходу. Да, промазал с пенальти, но ощущаю, что проявил характер, продолжив играть не хуже прежнего. Наш второй гол стал вишенкой на торте».

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж:

«С нашей стороны, зрелище не получилось полноценным. Мы могли реализовать больше голевых моментов в первом тайме. Если бы удалось, то все закончилось со счетом 4:0 или 5:0.

Говорю это без какой бы то ни было доли неуважения к сборной Турции, но у нее отличная от Швейцарии команда, и мы знали,  что у нас кое-что есть в запасе. Первая игра трудна всегда, нельзя ее проигрывать, так что оказаться в таблице там, где мы сейчас, с четырьмя набранными очками – это здорово.

Меня переполняет чувство гордости. Когда у тебя есть такие классные игроки, как Дэн Джеймс, Арон Рэмзи, Гарет Бейл и Киффер Мур, ты всегда будешь способен доставить сопернику проблемы. Гарет показал настоящий характер. Ошибки допускают все, но он справился и стал лучшим игроком матча».

Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен: 

«Вот это впечатления! В игре так много всего случилось. Как и прежде, мы ухватились за нужный результат обеими руками: отлично начали, создавали моменты и, полагаю, заслужили победу. Может, парочка голов, которые мы не забили, вернется к нам в какой-нибудь другой день».

Полузащитник сборной Уэльса Арон Рэмзи:

«Пенальти оказался важным моментом, но мы не запаниковали. Ничего при этом не потеряв, продолжали работать бок о бок друг с другом, и в итоге перед нами открылись прекрасные возможности. Предстоит еще одна серьезнейшая игра, но уже сейчас наши позиции хороши.

Я почувствовал облегчение, ведь до своего гола у меня было два шанса забить. Первый тайм получился великолепным – мы действительно доминировали на поле. Во второй же половине в полной мере проявили характер и, считаю, выиграли заслуженно».

Защитник сборной Уэльса Коннор Робертс:

«Сегодня сделан большой шаг вперед, но в воскресенье нас ждет еще более крутая игра. Удара по физической готовности перед ней не ощущаем. Команда у нас молодая – силы и стойкость у людей, которые будут бегать до последней минуты, есть. Именно это мы сегодня и сделали.

Это лучший момент в моей карьере, который, вероятно, уже ничто не превзойдет. Сыграть на крупном турнире – это вершина для меня, а уж почти вывести нас в следующий раунд – вообще что-то невероятное».

Капитан сборной Уэльса на Евро-2016 Эшли Уильямс:

«Вспоминая об эмоциях от игры со сборной Швейцарии, переживаний оказалось больше. чем мы ожидали, но отнюдь не сегодня, а после того вечера. С нетерпением жду встречи со сборной Италии, поскольку в ней можно сыграть более раскованно. Думаю, сегодня игроки почувствуют себя увереннее. Теперь этот состав может показать, на что он способен на крупном турнире, и атаковать сборную Италии.

Сегодня мы создали так много моментов, что контролировали игру, даже не владея мячом. Гарету Бейлу стоит уже набраться смелости и пойти сказать всем: "Нет, мы не будем вести мяч к угловому флажку. Мы – сборная Уэльса и будем владеть мячом". Пока же еще он хочет просто забить и закончить игру».

Защитник сборной Уэльса на Евро-2016 Нил Тэйлор:

«Наши были просто превосходны. Второй тайм вышел великолепным. Мы могли забить и больше. Сборная Турции представляла опасность, но в итоге нам было очень-очень комфортно».

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш:

«Сборная Уэльса провела хороший матч. В ее составе эффективно взаимодействовали центрфорвард и оба вингера. Теперь, после такого результата, у нее хорошие шансы в нашей группе. Сборная Уэльса хорошо начала сегодняшнюю встречу, но мы обрели свой темп и сбалансировали игру. Моментов у нас было много, но возможности сравнять счет мы так и не нашли».

Защитник сборной Турции Умут Мераш: 

«Хочется извиниться. Мы очень стремились победить сегодня, но этого оказалось недостаточно. Впереди у нас еще один матч, так что сделаем все возможное, чтобы победить сборную Швейцарии».

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Коннор Робертс (Уэльс).
43' ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Уэльс).
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Источник — УЕФА

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