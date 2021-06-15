Турция
0 : 0
Уэльс
16.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Турция – Уэльс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура группового этапа Евро-2020

  • 15.06.2021 18:54
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Турция – Уэльс. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 16 июня, состоится поединок 2 тура группы А, в котором сразятся сборные Турции и Уэльса. Матч Евро-2020 пройдет в Баку на поле стадиона «Олимпийский», начало в 19:00.

Если в этой группе Италия практически решила вопрос с выходом из группы, то другим командам придется попотеть. Причем играть надо и Турции, и Уэльсу только на победу, поскольку и ничья, и поражение оставят шансы на плей-офф очень скудными. В первом туре, напомним, турки без вариантов в матче-открытии Евро уступили итальянцам (0:3), а Бэйл и компания поделили очки со швейцарцами (1:1). Кадровая ситуация в командах после предыдущего матча нормальная, поэтому будем ожидать на боевую игру. Напомним, что между собой команды встречались шесть раз, пока что лучшая статистика в валлийцев (3 победы, 1 ничья и 2 поражения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Уэльс.

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Источник — Sport.ua

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