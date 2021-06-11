Хватило только на тайм. Италия в матче-открытии Евро-2020 разгромила Турцию

Долгожданное Евро-2020 стартовало! И пусть в 2021-м, но лучше позже, чем никогда.

Церемония открытия прошла без излишней помпезности. На Олимпийском стадионе в Риме континентальное первенство началось красочным действом с огромными мячами в цветах стран-участниц и выступлениями известных исполнителей. В частности, болельщики услышали прекрасное пение легендарного тенора Андреа Бочелли и официальный гимн первенства в исполнении популярной группы «U2». Все прошло в атмосфере единения, надежды и позитива.

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Ну а когда торжественная церемония закончилась на поле вышли национальные сборные Италии и Турции. Именно этим командам выпала честь открыть турнир по-футбольному. Впрочем, вопреки тому, что матч проходил в Риме и при подавляющей поддержке итальянских болельщиков, хозяином матча формально значилась именно Турция. Самая молодая сборная Евро-2020 со своими лидерами Хаканом Чалханоглу, а также сенсационным трио чемпионов Франции в составе «Лилля» - Бураком Йылмазом, Мехметом Челиком и Юсуфом Языджы, очень неплохо смотрится в последнее время. Команда Шенола Гюнеша во время отборочного этапа проиграла лишь раз Исландии. При этом в поединках против действующих чемпионов мира, сборной Франции, сумела добыть четыре очка.

Но фаворитами матча были именно итальянцы. «Скуадра Адзурра» находится в отличной форме. Команда Роберто Манчини не проигрывала уже 27 матчей и не пропускала 8 поединков кряду. Именно Италия по-хозяйски начала игру. Формальные гости крепко овладели мячом и даже не думали делиться им с соперником. Турция практически не претендовала на владение игровым снарядом, впрочем, очень компактно оборонялась и после перехвата старалась выбегать в молниеносные контратаки.

Первый опасный момент возник на 18-й минуте – это Инсинье метров с 12-ти пробил мимо ворот. Италия полностью захватила преимущество и взялась за штурм ворот Чакыра. Итальянцы просто не выпускали соперника из штрафной площади, но стопроцентных моментов для взятия ворот хозяев не было. Сборная Турция очень глубоко села в оборону и сильно рисковала пропустить. Трижды у рефери матча были предпосылки назначить одиннадцатиметровый в ворота Чакыра, но трижды Данни Макелли вполне оправданно этого не делал и первый тайм закончился нулевой ничьей.

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После перерыва рисунок игры не изменился. Италия держала мяч и очень быстро открыла счет. Барелла отдал на правый фланг на Берарди, игрок «Сассуоло» обыграл защитника и сильно прострелил – мяч от груди Демирала влетел в ворота Чакыра: первый гол на Евро-2020 – автогол.

Игра раскрылась и «Скуадра Адзурра» заиграла еще интереснее. Кипер Турции спас после выстрела Локателли, а на 66-й и после удара Спинаццолы, но мяч отскочил к Иммобиле, и бомбардир «Лацио» добил футбольный снаряд в ворота – 0:2.

Ну а на 79-й минуте Чакыр уже ошибся. Вратарь неточно выбил мяч, итальянцы сразу довели снаряд до Инсинье, который с левого угла штрафной обводящим ударом отправил футбольную сферу в дальний угол - 0:3!

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Вполне возможно, что мы наблюдали матч «скрытого» фаворита Евро. Команда Роберто Манчини очень понравилась, а вот Турция, лишь единожды пробив по воротам Доннаруммы, откровенно не впечатлила.

Чемпионат Европы. Группа А. Тур 1.

Турция – Италия – 0:3

Демирал (53, автогол), Иммобиле (66), Инсинье (79)

Сеюнджю (88), Дервишоглу (90)

Турция: Чакыр, Мераш, Сеюнджю, Демирал, Челик, Йокушлу (Кахведжи, 65), Чалханоглу, Языджы (Ундер, 46), Туфан (Айхан, 64), Караман (Дервишоглу, 76), Йылмаз.

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Локателли (Кристанте, 74), Жоржиньо, Барелла, Инсинье (Кьеза, 81), Иммобиле (Белотти, 81), Берарди (Бернардески, 85).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

ТУРЦИЯ - ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА