Турция
0 : 3
Италия
11.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хватило только на тайм. Италия в матче-открытии Евро-2020 разгромила Турцию

«Скуадра Адзурра» уверенно начала чемпионат Европы

  • 11.06.2021 23:51
  • 2345 просмотров
  • 9 комментариев
Хватило только на тайм. Италия в матче-открытии Евро-2020 разгромила Турцию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Долгожданное Евро-2020 стартовало! И пусть в 2021-м, но лучше позже, чем никогда.

Церемония открытия прошла без излишней помпезности. На Олимпийском стадионе в Риме континентальное первенство началось красочным действом с огромными мячами в цветах стран-участниц и выступлениями известных исполнителей. В частности, болельщики услышали прекрасное пение легендарного тенора Андреа Бочелли и официальный гимн первенства в исполнении популярной группы «U2». Все прошло в атмосфере единения, надежды и позитива. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Ну а когда торжественная церемония закончилась на поле вышли национальные сборные Италии и Турции. Именно этим командам выпала честь открыть турнир по-футбольному. Впрочем, вопреки тому, что матч проходил в Риме и при подавляющей поддержке итальянских болельщиков, хозяином матча формально значилась именно Турция. Самая молодая сборная Евро-2020 со своими лидерами Хаканом Чалханоглу, а также сенсационным трио чемпионов Франции в составе «Лилля» - Бураком Йылмазом, Мехметом Челиком и Юсуфом Языджы, очень неплохо смотрится в последнее время. Команда Шенола Гюнеша во время отборочного этапа проиграла лишь раз Исландии. При этом в поединках против действующих чемпионов мира, сборной Франции, сумела добыть четыре очка. 

Но фаворитами матча были именно итальянцы. «Скуадра Адзурра» находится в отличной форме. Команда Роберто Манчини не проигрывала уже 27 матчей и не пропускала 8 поединков кряду. Именно Италия по-хозяйски начала игру. Формальные гости крепко овладели мячом и даже не думали делиться им с соперником. Турция практически не претендовала на владение игровым снарядом, впрочем, очень компактно оборонялась и после перехвата старалась выбегать в молниеносные контратаки.

Первый опасный момент возник на 18-й минуте – это Инсинье метров с 12-ти пробил мимо ворот. Италия полностью захватила преимущество и взялась за штурм ворот Чакыра. Итальянцы просто не выпускали соперника из штрафной площади, но стопроцентных моментов для взятия ворот хозяев не было. Сборная Турция очень глубоко села в оборону и сильно рисковала пропустить. Трижды у рефери матча были предпосылки назначить одиннадцатиметровый в ворота Чакыра, но трижды Данни Макелли вполне оправданно этого не делал и первый тайм закончился нулевой ничьей. 

Getty Images/Global Images Ukraine

После перерыва рисунок игры не изменился. Италия держала мяч и очень быстро открыла счет. Барелла отдал на правый фланг на Берарди, игрок «Сассуоло» обыграл защитника и сильно прострелил – мяч от груди Демирала влетел в ворота Чакыра: первый гол на Евро-2020 – автогол. 

Игра раскрылась и «Скуадра Адзурра» заиграла еще интереснее. Кипер Турции спас после выстрела Локателли, а на 66-й и после удара Спинаццолы, но мяч отскочил к Иммобиле, и бомбардир «Лацио» добил футбольный снаряд в ворота – 0:2.

Ну а на 79-й минуте Чакыр уже ошибся. Вратарь неточно выбил мяч, итальянцы сразу довели снаряд до Инсинье, который с левого угла штрафной обводящим ударом отправил футбольную сферу в дальний угол - 0:3!

Getty Images/Global Images Ukraine

Вполне возможно, что мы наблюдали матч «скрытого» фаворита Евро. Команда Роберто Манчини очень понравилась, а вот Турция, лишь единожды пробив по воротам Доннаруммы, откровенно не впечатлила. 

Чемпионат Европы. Группа А. Тур 1.

Турция – Италия – 0:3

Демирал (53, автогол), Иммобиле (66), Инсинье (79)

Сеюнджю (88), Дервишоглу (90)

Турция: Чакыр, Мераш, Сеюнджю, Демирал, Челик, Йокушлу (Кахведжи, 65), Чалханоглу, Языджы (Ундер, 46), Туфан (Айхан, 64), Караман (Дервишоглу, 76), Йылмаз.

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Локателли (Кристанте, 74), Жоржиньо, Барелла, Инсинье (Кьеза, 81), Иммобиле (Белотти, 81), Берарди (Бернардески, 85).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

ТУРЦИЯ - ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Италия).
66' ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Италия).
53' ГОЛ ! Автогол забил Мерих Демирал (Италия).
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Максим Щербаков, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.06.2021 00:44
    0
    Интересно кто то ставил на то, что первым взятием ворот на Евро будет автогол?)
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 12.06.2021 00:29
    +3
    То ли Италия настолько сильна, то ли Турция такая слабая Всех с началом Евро
    Ссылка
    vlado4ekua
      vlado4ekua, 12.06.2021 00:17
    0
    Нужно Украине обязательно посмотреть эту игру и сделать выводы, что так играть, как играла Турция - смертеподобно....Если мы сыграем в атакующий, а не боязгливый футбол с голландцами, то даже если и проиграем - хоть не будет стыдно за игру. А если станем в автобус, то можем также крупно влететь, как сегодня турки...
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 12.06.2021 00:16
    +1
    Походу туркам ой как не хватало игрока сб. Германии Гюндогана..
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 12.06.2021 00:05
    +4
    Турки не готовы. После второго почти все остановились и ждали когда матч закончится.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 11.06.2021 23:58
    +5
    Второй тайм смотрелся здорово. Единственное, что непонятно - это турки так плохи или итальянцы так хороши? Если второе - то итальянцы теперь одни из фаворитов Евро лично для меня
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 11.06.2021 23:56
    +3
    Италия Молодцы!
    Ссылка
    Болела
    online
      Болела, 11.06.2021 23:55
    +5
    турки розчарували...
    Ссылка
    Volk
    online
      Volk, 11.06.2021 23:54
    +3
    Получили турки по самое первое число
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 11.06.2021 23:58
    +5
    Второй тайм смотрелся здорово. Единственное, что непонятно - это турки так плохи или итальянцы так хороши? Если второе - то итальянцы теперь одни из фаворитов Евро лично для меня
    Ссылка
    Болела
    online
      Болела, 11.06.2021 23:55
    +5
    турки розчарували...
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 12.06.2021 00:05
    +4
    Турки не готовы. После второго почти все остановились и ждали когда матч закончится.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 12.06.2021 00:29
    +3
    То ли Италия настолько сильна, то ли Турция такая слабая Всех с началом Евро
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 11.06.2021 23:56
    +3
    Италия Молодцы!
    Ссылка
    Volk
    online
      Volk, 11.06.2021 23:54
    +3
    Получили турки по самое первое число
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 12.06.2021 00:16
    +1
    Походу туркам ой как не хватало игрока сб. Германии Гюндогана..
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.06.2021 00:44
    0
    Интересно кто то ставил на то, что первым взятием ворот на Евро будет автогол?)
    Ссылка
    vlado4ekua
      vlado4ekua, 12.06.2021 00:17
    0
    Нужно Украине обязательно посмотреть эту игру и сделать выводы, что так играть, как играла Турция - смертеподобно....Если мы сыграем в атакующий, а не боязгливый футбол с голландцами, то даже если и проиграем - хоть не будет стыдно за игру. А если станем в автобус, то можем также крупно влететь, как сегодня турки...
    Ссылка
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