В пятницу, 11 июня, стартует многострадальный чемпионат Европы, который был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В матче-открытии, который состоится Риме, сыграют сборные Италии и Турции. Любопытно, что номинальными хозяевами по результатам жеребьевки оказались турки. Встреча состоится на легендарном «Стадио Олимпико», который принимал финальные матчи чемпионатов Европы 1968 и 1980 годов, а также финал чемпионата мира 1990 года. Домашние встречи на этой арене проводят «Рома» и «Лацио».



Италия и Турция представляют группу A, в которой также находятся Швейцария и Уэльс. К слову, с победителем этого квартета в 1/8 финала будет играть вторая команда группы C, в которой расположилась сборная Украины. Поэтому интерес к данной встрече у украинских болельщиков может быть повышенным.



Итальянцы подходят к этому матчу с серией из восьми побед подряд, все они «сухие» и с разницей в 2 мяча и более. Топовых соперников не было, но были несколько очень крепких оппонентов: Польша (2:0), Чехия (4:0), Босния и Герцеговина (2:0). В отборе на Евро команда Роберто Манчини не потеряла ни одного очка, забив 37 голов в десяти встречах. И в этих матчах «Скуадра адзурра» не уходила с поля без пары забитых мячей. Стоит напомнить, что итальянцы не смогли квалифицироваться на ЧМ-2018 (проиграли в стыках шведам), что стало для них настоящей трагедией. Поэтому мотивация доказать свою силу на этом турнире у них выше некуда.



Сборная Турции хоть и выглядит андердогом в этом конкретном противостоянии, все же сейчас на подъеме. Если не считать провала в Лиге наций, где команда вылетела в Лигу C, то у парней Шенола Гюнеша все чудесно. В квалификации ЧМ-2022 турки разобрались с Нидерландами (4:2) и Норвегией (3:0), после чего правда сыграли странную ничью с Латвией (3:3). В команде на данный момент присутствуют три чемпиона Франции из «Лилля» (Челик, Йылмаз, Языджы), Чалханоглу из «Милана», Сеюнджю из «Лестера», Демирал из «Ювентуса», Кабак из «Ливерпуль». Есть еще несколько легионеров из европейских середняков, одиннадцать футболистов представляют гранды турецкого чемпионата.



У букмекеров Италия является главным претендентом на первенство в группе, Турция – третья с небольшим отставанием от Швейцарии. Даже в случае поражения команда Гюнеша сохранит неплохие шансы пройти в плей-офф, поэтому в этой встрече будет больше давления на номинальных гостей. И все же Италия откровенно сильнее и стабильнее. Турки, безусловно, могут выдать топовый перфоманс и добыть сенсационный результат, но шансы на это гораздо ниже.



Ориентировочные составы:



Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш, Языджы, Туфан, Йокушлу, Чалханоглу, Караман, Йылмаз.



Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Локателли, Жоржиньо, Барелла, Берарди, Иммобиле, Инсинье.

11 июня, пятница