Турция
0 : 0
Италия
11.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Турция – Италия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией стартового поединка чемпионата Европы

  • 10.06.2021 11:02
  • 215 просмотров
  • 1 комментарий
Турция – Италия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, который был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса. В первом поединке континентального первенства сойдутся сборные Турции и Италии. Матч-открытие Евро-2020 пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Турецкая сборная является нечастым участником европейских чемпионатов. Правда, есть у команды и весомое достижение: в 2008-м Турция дошла до полуфинала Евро, уступив в нем Германии со счетом 2:3. На прошлом чемпионате Европы турки заняли третье место в своей группе и не сумели выйти в плей-офф. Сборная Италии за последние 20 с лишним лет дважды становилась финалистом чемпионатов Европы и дважды доходила до 1/4 финала. Неудачное выступление случилось в 2004 году, когда итальянцы не смогли выйти из группы.

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Турции провела три контрольных поединка, обыграв Азербайджан (2:1) и Молдову (2:0) и сыграв вничью с Гвинеей (0:0). У «Скуадры Адзурры» было два спарринг-партнера: итальянцы обыграли Сан-Марино (7:0) и Чехию (4:0). История противостоянии Турции с Италией насчитывает 14 матчей, и еще никогда (!) турки не обыгрывали соперников (10 побед «Скуадры Адзурры» и 4 ничьи).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Италия.

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 10.06.2021 11:49
    0
    "История противостоянии Турции с Италией насчитывает 14 матчей, и еще никогда (!) турки не обыгрывали соперников (10 побед «Скуадры Адзурры» и 4 ничьи)." - так и мы тоже еще никогда не обыгрывали сб. Италии, как и сб. Германии, сб. Нидерландов (официальных матчей с Нидерланами пока не было), спасибо хоть Испанию наконец-то раз обыграли ( тренер Шевченко), раз Францию ( тренер Фоменко), раз Англию (тренер Михайличенко). С Бельгией ни разу не играли, а Португалию и Хорватию обыгрывали еще в 90-тых (Португалию при Сабо и при Шевченко, а Хорватию при Конькове).
    А что касается Турции так они в отборе на Евро обыграли Францию, и не смотря на коэффициенты вполне могут переписать историю встреч с Италией.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 10.06.2021 11:49
    0
    "История противостоянии Турции с Италией насчитывает 14 матчей, и еще никогда (!) турки не обыгрывали соперников (10 побед «Скуадры Адзурры» и 4 ничьи)." - так и мы тоже еще никогда не обыгрывали сб. Италии, как и сб. Германии, сб. Нидерландов (официальных матчей с Нидерланами пока не было), спасибо хоть Испанию наконец-то раз обыграли ( тренер Шевченко), раз Францию ( тренер Фоменко), раз Англию (тренер Михайличенко). С Бельгией ни разу не играли, а Португалию и Хорватию обыгрывали еще в 90-тых (Португалию при Сабо и при Шевченко, а Хорватию при Конькове).
    А что касается Турции так они в отборе на Евро обыграли Францию, и не смотря на коэффициенты вполне могут переписать историю встреч с Италией.
    Ссылка
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