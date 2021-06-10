В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, который был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса. В первом поединке континентального первенства сойдутся сборные Турции и Италии. Матч-открытие Евро-2020 пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Турецкая сборная является нечастым участником европейских чемпионатов. Правда, есть у команды и весомое достижение: в 2008-м Турция дошла до полуфинала Евро, уступив в нем Германии со счетом 2:3. На прошлом чемпионате Европы турки заняли третье место в своей группе и не сумели выйти в плей-офф. Сборная Италии за последние 20 с лишним лет дважды становилась финалистом чемпионатов Европы и дважды доходила до 1/4 финала. Неудачное выступление случилось в 2004 году, когда итальянцы не смогли выйти из группы.

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Турции провела три контрольных поединка, обыграв Азербайджан (2:1) и Молдову (2:0) и сыграв вничью с Гвинеей (0:0). У «Скуадры Адзурры» было два спарринг-партнера: итальянцы обыграли Сан-Марино (7:0) и Чехию (4:0). История противостоянии Турции с Италией насчитывает 14 матчей, и еще никогда (!) турки не обыгрывали соперников (10 побед «Скуадры Адзурры» и 4 ничьи).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Италия.