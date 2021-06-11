Турция – Италия – 0:3. Матч открытия Евро-2020. Видео голов и обзор игры

В пятницу, 11 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу. В первом поединке континентального первенства играют сборные Турции и Италии.

Первый матч Евро-2020 проходит в Риме на «Стадио Олимпико», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок Турция – Италия показывает телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Турция – Италия. Матч открытия Евро-2020. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Мерих Демирал (автогол), 53 мин.

ГОЛ! 0:2. Чиро Иммобиле, 66 мин.

ГОЛ! 0:3. Лоренцо Инсинье, 79 мин.

Видеообзор первого тайма.