Роберто МАНЧИНИ: «Важно было быстро продвигать мяч вперед»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал уверенную победу над Турцией (3:0) в первом матче Евро-2020:
«Мы сыграли хорошо. Поскольку это был первый матч, было непросто, тем более что противостояла нам хорошая команда.
Болельщики нам помогли – важно было быстро продвигать мяч вперед».
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Италия).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Италия).
|53'
|ГОЛ ! Автогол забил Мерих Демирал (Италия).
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Источник — УЕФА
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