Турция
0 : 3
Италия
11.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роберто МАНЧИНИ: «Важно было быстро продвигать мяч вперед»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал уверенную победу над Турцией

  • 12.06.2021 00:35
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Роберто МАНЧИНИ: «Важно было быстро продвигать мяч вперед»
© УЕФА. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал уверенную победу над Турцией (3:0) в первом матче Евро-2020: 

«Мы сыграли хорошо. Поскольку это был первый матч, было непросто, тем более что противостояла нам хорошая команда.

Болельщики нам помогли – важно было быстро продвигать мяч вперед».

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Италия).
66' ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Италия).
53' ГОЛ ! Автогол забил Мерих Демирал (Италия).
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Источник — УЕФА

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