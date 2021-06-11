ВИДЕО. Италия разгромила Турцию. Иммобиле и Инсинье показали свой класс

В пятницу, 11 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу. В первом поединке континентального первенства играли сборные Турции и Италии.
Иммобиле и Инсинье показали свой класс во втором тайме, доведя счет до разгромного (0:3).
ГОЛ! 0:2. Чиро Иммобиле, 66 мин.
ГОЛ! 0:3. Лоренцо Инсинье, 79 мин.
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Источник — Sport.ua
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