Уэльс – Дания – 0:4. Видео голов и обзор матча

26 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Дании обыграла Уэльс.
Уэльс – Дания - 0:4
Голы: Дольберг, 27, 48, Меле, 88, Брейтуэйт, 90.
Уэльс: Уорд - Б.Дэвис, Родон, Аллен, Рэмзи, Бэйл, Мур, Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.
Дания: Шмейхель - Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Cмотрите видео голов и обзор матча:
Голы:
0:1 - 27, Каспер Дольберг.
Лучшие моменты первого тайма:
0:2 - 48, Дольберг
0:3 - 88, Меле.
0:4 - 90, Брейтуэйт.
Обзор матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Дания).
|90'
|Гарри Уилсон (Уэльс) получает красную карточку.
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Дания).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Дания).
Источник — Sport.ua
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