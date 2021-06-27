Главный тренер сборной Дании: «Мои парни – настоящие воины»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал выход в 1/4 финала чемпионата Европы.



«Сложно поверить в реальность происходящего. Я восхищаюсь парнями и фактом, что мы продолжаем бороться. Неважно кто выходит на поле, все играют очень хорошо. Эти парни – настоящие воины.



Мы можем быть гибкими. По ходу матча не все было идеально, но мы прибавили. Вообще-то, мы делали это несколько раз.



Дубль Дольберга? У него так все и должно было сложиться: чтобы он забил на своем родном стадионе. Я очень рад за него, он невероятный.



Я должен сказать, что он сыграл сегодня просто потрясающе. Думаю, что в лице Каспера у нас есть по-настоящему звездный нападающий. Вначале он играл не слишком много, но на тренировках я видел, что он в хорошей форме. Думаю, ему просто было суждено выдать этот грандиозный апогей именно здесь. Его первый гол получился просто невероятным», – сказал Юльманн.