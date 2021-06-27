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26.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Главный тренер сборной Дании: «Мои парни – настоящие воины»

Каспер Юльманн доволен выходом в четвертьфинал Евро-2020

  • 27.06.2021 11:31
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Главный тренер сборной Дании: «Мои парни – настоящие воины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльманн

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал выход в 1/4 финала чемпионата Европы.
 
«Сложно поверить в реальность происходящего. Я восхищаюсь парнями и фактом, что мы продолжаем бороться. Неважно кто выходит на поле, все играют очень хорошо. Эти парни – настоящие воины.
 
Мы можем быть гибкими. По ходу матча не все было идеально, но мы прибавили. Вообще-то, мы делали это несколько раз.
 
Дубль Дольберга? У него так все и должно было сложиться: чтобы он забил на своем родном стадионе. Я очень рад за него, он невероятный.
 
Я должен сказать, что он сыграл сегодня просто потрясающе. Думаю, что в лице Каспера у нас есть по-настоящему звездный нападающий. Вначале он играл не слишком много, но на тренировках я видел, что он в хорошей форме. Думаю, ему просто было суждено выдать этот грандиозный апогей именно здесь. Его первый гол получился просто невероятным», – сказал Юльманн.

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Источник — УЕФА

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