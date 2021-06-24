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Дания
26.06.2021 19:00

Уэльс – Дания. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Евро-2020

Стартовый поединок на стадии плей-офф турнира

  • 24.06.2021 19:00
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Уэльс – Дания. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 июня, в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Уэльса и Дании. Стартовый свисток немецкого рефери Даниэля Зиберта прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Уэльса

Команда Роба Пейджа выступала на групповом раунде в квартете А вместе с со сборными Италии, Швейцарии и Турции. Ничьей со швейцарцами (1:1) и победы над турками (2:0) хватило для того, чтобы финишировать на втором месте. В заключительном туре валлийцы потерпели поражение от Италии (0:1), которую считают одним из главных претендентов на победу в турнире.

На предыдущем чемпионате Европы в 2016 году сборная Уэльса добралась аж до полуфинала, став бронзовым призером. Это главное достижение в истории валлийцев, и теперь они попробуют как минимум повторить его. И турнирная сетка, в принципе, позволяет попробовать, ведь с Бельгией, Францией, Испанией и Италией если и придется встретиться, то только в финале.

Сборная Дании

«Алая гвардия» после первых двух туров группового раунда не имела в активе ни одного очка, и по всем законам логики не должна была выйти в плей-офф. Однако датчанам не просто удалось это сделать, но и финишировать на второй позиции в квартете.

Команда Каспера Хьюлманда оказалась в центре внимания на старте турнира, поскольку в поединке с Финляндией (0:1) едва не умер на футбольном поле Кристиан Эриксен. Лидера сборной Дании удалось реанимировать, но пока неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.

В любом случае, потеря Эриксена отразилась на психологическом состоянии команды, которая под шоком сенсационно уступила Финляндии, а затем не смогла взять очко с Бельгией (1:2). И лишь разгромная победа над Россией и удачное стечение обстоятельств позволило Дании получить на первый взгляд проходного соперника в 1/8.

Ориентировочные составы

Уэльс: Уорд – Робертс, Мефам, Родон, Дэвис, Джеймс, Рэмзи, Аллен, Моррелл, Бэйл, Мур.

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьяер, Вестергор, Васс, Дилэйни, Хейбьерг, Меле, Дамсгорд, Брэйтуэйт, Поульсен.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Дания в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.87 по линии Parimatch.

26 июня, суббота

Уэльс – Дания
Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 19:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Футбол 1», видеосервисы OLL.TV и MEGOGO
УЭЛЬС — ДАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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