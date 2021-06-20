30 матчей без поражений. Сборная Италии с минимальным счетом обыграла Уэльс

Как же быстро летит время. Кажется, совсем недавно сборная Италии обыгрывала Турцию в матче-открытии Евро-2020, а уже сегодня стартовал третий тур группового раунда континентального первенства. «Скуадра Адзурра» уверенно оформила путевку в плей-офф и в матче против Уэльса собиралась отстоять первое место в группе. Для этого итальянцам нужна была ничья, но вряд ли у кого-то были сомнения, что на своем поле подопечные Роберто Манчини будут играть на победу. И даже экспериментальный состав сборной Италии (на скамейке запасных оказались Инсинье, Локателли, Иммобиле) не сулил валлийцам в Риме легкой жизни. «Драконы» также находились в шаге от 1/8 финала. Перед третьим туром в активе Уэльса было четыре очка, и ничья гарантировала британцам второе место в группе.

Встреча началась под диктовку итальянской сборной. Хозяева поля действовали в невысоком темпе, но этого хватало для того, чтобы держать в напряжении оборону соперников. Обострять ситуацию итальянцы пытались за счет забросов в штрафную Уэльса, и такая тактика вполне могла принести результат. Белотти и Кьеза своими врываниями в свободные зоны несли немалую угрозу.

Но первый по-настоящему опасный момент создали валлийцы. В середине тайма гости освоились на поле «Стадио Олимпико» и начали более целеустремленно атаковать. А после навеса с углового едва не открыл счет в матче Гантер, который головой пробил немного выше перекладины.

Итальянцы продолжили гнуть свою линию: очередной заброс мог замкнуть Белотти. Впрочем, реализовать свое преимущество подопечные Манчини сумели, умело разыграв стандартное положение. Передачу Верратти со штрафного замкнул Пессина, переправивший мяч точно в угол. Маттео мог сразу оформить дубль, но не дотянулся до мяча после прострела в штрафную.

В перерыве тренерский штаб сборной Италии дал отдохнуть еще одному футболисту основного состава: вместо Бонуччи на поле вышел Ачерби. Едва не удвоил преимущество своей команды Бернардески, который со штрафного попал в штангу. Тут же валлийцы создали отличную возможность сравнять результат, но Рэмзи, который под углом вышел один на один с голкипером, не реализовал свой шанс.

А дальше дела «драконов» стали совсем плохи. Ампаду в центре поля грубо сыграл против Бернардески и получил от арбитра прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Теперь валлийцам сложно было рассчитывать на благоприятный итог встречи: не пропустить бы еще больше голов в свои ворота. Но тренерский штаб Уэльса несколько удивил, выпустив вместо игрока центра поля Моррелла форварда Мура.

В дальнейшем итальянцы показывали желание закрепить свое преимущество, но валлийцы достойно оборонялись. А в некоторых эпизодах гостей выручал голкипер Уорд. Так произошло после удара Беллотти, когда страж ворот в падении ногами отбил мяч. Правда, и «драконы» создали отличный шанс, который не сумел реализовать Бэйл. Лидер «красных» с лёта из пределов штрафной пробил слишком высоко. В конце поединка тренерский штаб сборной Италии продолжил давать игровое время резервным футболистам, несколько минут на поле даже провел ветеран Сиригу. А счет больше не изменился: Италия одержала минимальную победу.

«Скуадра Адзурра» с тремя победами вышла в плей-офф чемпионата Европы и ждет своего соперника по 1/8 финала. Им вполне может оказаться сборная Украины. Уэльс же занял второе место в группе А и также продолжит свое выступление на Евро-2020.

Чемпионат Европы. Группа А. Тур 3.

Италия – Уэльс – 1:0

Пессина (39)

Пессина (79) – Аллен (51), Гантер (79)

Ампаду (55, грубая игра)

Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Эмерсон, Бастони, Бонуччи (Ачерби, 46), Толой, Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Пессина (Кастровилли, 87), Бернардески (Распадори, 75), Белотти, Кьеза.

Уэльс: Уорд, Ампаду, Родон, Гантер, Н.Уильямс (Б.Дэвис, 86), Моррелл (Мур, 60), Аллен (Левитт, 86), К.Робертс, Джеймс (Уилсон, 74), Рэмзи, Бэйл (Брукс, 86).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

ИТАЛИЯ - УЭЛЬС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА