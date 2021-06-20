Италия
1 : 0
Уэльс
20.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

30 матчей без поражений. Сборная Италии с минимальным счетом обыграла Уэльс

«Скуадра Адзурра» с первого места группы А вышла в плей-офф

  • 20.06.2021 20:51
  • 2834 просмотра
  • 19 комментариев
30 матчей без поражений. Сборная Италии с минимальным счетом обыграла Уэльс
© Getty Images/Global Images Ukraine

Как же быстро летит время. Кажется, совсем недавно сборная Италии обыгрывала Турцию в матче-открытии Евро-2020, а уже сегодня стартовал третий тур группового раунда континентального первенства. «Скуадра Адзурра» уверенно оформила путевку в плей-офф и в матче против Уэльса собиралась отстоять первое место в группе. Для этого итальянцам нужна была ничья, но вряд ли у кого-то были сомнения, что на своем поле подопечные Роберто Манчини будут играть на победу. И даже экспериментальный состав сборной Италии (на скамейке запасных оказались Инсинье, Локателли, Иммобиле) не сулил валлийцам в Риме легкой жизни. «Драконы» также находились в шаге от 1/8 финала. Перед третьим туром в активе Уэльса было четыре очка, и ничья гарантировала британцам второе место в группе.

Встреча началась под диктовку итальянской сборной. Хозяева поля действовали в невысоком темпе, но этого хватало для того, чтобы держать в напряжении оборону соперников. Обострять ситуацию итальянцы пытались за счет забросов в штрафную Уэльса, и такая тактика вполне могла принести результат. Белотти и Кьеза своими врываниями в свободные зоны несли немалую угрозу.

Но первый по-настоящему опасный момент создали валлийцы. В середине тайма гости освоились на поле «Стадио Олимпико» и начали более целеустремленно атаковать. А после навеса с углового едва не открыл счет в матче Гантер, который головой пробил немного выше перекладины.

Итальянцы продолжили гнуть свою линию: очередной заброс мог замкнуть Белотти. Впрочем, реализовать свое преимущество подопечные Манчини сумели, умело разыграв стандартное положение. Передачу Верратти со штрафного замкнул Пессина, переправивший мяч точно в угол. Маттео мог сразу оформить дубль, но не дотянулся до мяча после прострела в штрафную.

В перерыве тренерский штаб сборной Италии дал отдохнуть еще одному футболисту основного состава: вместо Бонуччи на поле вышел Ачерби. Едва не удвоил преимущество своей команды Бернардески, который со штрафного попал в штангу. Тут же валлийцы создали отличную возможность сравнять результат, но Рэмзи, который под углом вышел один на один с голкипером, не реализовал свой шанс.

А дальше дела «драконов» стали совсем плохи. Ампаду в центре поля грубо сыграл против Бернардески и получил от арбитра прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Теперь валлийцам сложно было рассчитывать на благоприятный итог встречи: не пропустить бы еще больше голов в свои ворота. Но тренерский штаб Уэльса несколько удивил, выпустив вместо игрока центра поля Моррелла форварда Мура.

В дальнейшем итальянцы показывали желание закрепить свое преимущество, но валлийцы достойно оборонялись. А в некоторых эпизодах гостей выручал голкипер Уорд. Так произошло после удара Беллотти, когда страж ворот в падении ногами отбил мяч. Правда, и «драконы» создали отличный шанс, который не сумел реализовать Бэйл. Лидер «красных» с лёта из пределов штрафной пробил слишком высоко. В конце поединка тренерский штаб сборной Италии продолжил давать игровое время резервным футболистам, несколько минут на поле даже провел ветеран Сиригу. А счет больше не изменился: Италия одержала минимальную победу.

«Скуадра Адзурра» с тремя победами вышла в плей-офф чемпионата Европы и ждет своего соперника по 1/8 финала. Им вполне может оказаться сборная Украины. Уэльс же занял второе место в группе А и также продолжит свое выступление на Евро-2020.

Чемпионат Европы. Группа А. Тур 3.

Италия – Уэльс – 1:0

Пессина (39)

Пессина (79) – Аллен (51), Гантер (79)

Ампаду (55, грубая игра)

Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Эмерсон, Бастони, Бонуччи (Ачерби, 46), Толой, Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Пессина (Кастровилли, 87), Бернардески (Распадори, 75), Белотти, Кьеза.

Уэльс: Уорд, Ампаду, Родон, Гантер, Н.Уильямс (Б.Дэвис, 86), Моррелл (Мур, 60), Аллен (Левитт, 86), К.Робертс, Джеймс (Уилсон, 74), Рэмзи, Бэйл (Брукс, 86).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

ИТАЛИЯ - УЭЛЬС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    etorfine
    online
      etorfine, 20.06.2021 21:31
    -1
    var, 20.06.2021 21:05
    Ну и что? Есть моральная сторона вопроса. За поражение с Италией никто слова кривого не скажет.
    А есть ещё и финансовая.
    За победу на групповом этапе можно будет заработать €1,5 млн, за ничью €750 тыс. За выход в 1/8 финала УЕФА заплатит €2 млн, за четвертьфинал - €3,25 млн,.......... и тд.
    Вот и считаем выгоды победы.
    И толку нам болельщикам от этих денег? К чему этот бред?
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 20.06.2021 21:25
    0
    Аа Бб, 20.06.2021 21:00
    Если завтра для нас удачно сложится матч, то мы выйдем на Италию, основе которой Манчини дал отдохнуть. И мы, измученные групповым этапом, будем просто размазаны, как в 1/4 ЧМ-2006.
    Кто сказал, что завтра кто-то будет пыжиться? Особенно Австрия. Очень ей надо в 1/8 с Италией играть.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 21:20
    0
    Вот и хорошо.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.06.2021 21:19
    +2
    На Евро-2008 Нидерланды тоже выдали 3 победы и разницу 9-1. А потом споткнулись об Хиддинка в 1/4, да так, что потом ван Бастен впоследствии говорил, что был плохим тренером и не мог жить с поражениями.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.06.2021 21:17
    +3
    Ну просрать Италии вроде и не стыдно. А вот выиграть, ну если настрой будет как с Испанией, то всё возможно
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.06.2021 21:11
    +1
    norma_zap, 20.06.2021 20:55
    Пора заканчивать эту серию!
    Первые шансы в 1/4 Италия - Бельгия.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.06.2021 21:09
    +2
    Я думаю
    Команда И В Н П З-П О
    1 Италия 3 3 0 0 7-0
    Это 100% лучший старт ( причем победный и "сухой") Италии финальных группах ЧЕ и ЧМ за всю её историю.
    И подозреваю , лучше не одна сборная мира не играла в финальных группах (формат 4 команды) на ЧМ , ЧЕ или Кубке Южной Америки, а именно одновременно победно и "всухую".
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.06.2021 21:09
    +6
    Италия отличный вариант для Украины,беспроигрышный,потому что наших пацанов не за что будет обсирать
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 20.06.2021 21:09
    +8
    Аа Бб, 20.06.2021 21:00
    Если завтра для нас удачно сложится матч, то мы выйдем на Италию, основе которой Манчини дал отдохнуть. И мы, измученные групповым этапом, будем просто размазаны, как в 1/4 ЧМ-2006.
    Если обыгрываем Австрию, то в любом случае этот Евро уже можно будет записать в актив. Это куда лучше обсёра на Евро 2016 и статуса худшей команды чемпионата. А на счёт Италии, ну размажет так размажет, что поделать.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 20.06.2021 21:07
    +5
    Самое интересное,что против Украины,Италия оступится.😀😀😀
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.06.2021 21:07
    0
    Браво и без звёзд
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    var
    online
      var, 20.06.2021 21:05
    +2
    Аа Бб, 20.06.2021 21:00
    Если завтра для нас удачно сложится матч, то мы выйдем на Италию, основе которой Манчини дал отдохнуть. И мы, измученные групповым этапом, будем просто размазаны, как в 1/4 ЧМ-2006.
    Ну и что? Есть моральная сторона вопроса. За поражение с Италией никто слова кривого не скажет.
    А есть ещё и финансовая.
    За победу на групповом этапе можно будет заработать €1,5 млн, за ничью €750 тыс. За выход в 1/8 финала УЕФА заплатит €2 млн, за четвертьфинал - €3,25 млн,.......... и тд.
    Вот и считаем выгоды победы.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 20.06.2021 21:02
    +3
    Как и ожидалось.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.06.2021 21:00
    -1
    Если завтра для нас удачно сложится матч, то мы выйдем на Италию, основе которой Манчини дал отдохнуть. И мы, измученные групповым этапом, будем просто размазаны, как в 1/4 ЧМ-2006.
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 20:59
    +3
    euro2012_za_2012euro, 20.06.2021 20:57
    По сетке 1/8 вырисовывается 2А-2В.
    Уэльс- Россия/Дания/ (очень маленькие шансы Финляндии , и то в случае подвига в матче с бельгийцами).
    Шо ты грузишь чужими проблемами???
    Украина ещё никуда не вышла, и это главная тема.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.06.2021 20:58
    -5
    Плохие новости для группы В.
    Команда И В Н П З-П О
    2 Россия 2 1 0 1 1-3 3
    3Финляндия2 1 0 1 1-1 3
    4 Дания 2 0 0 2 1-3 0
    Если Финляндия проиграет Бельгии (вполне рабочий вариант), а Дания выиграет 1:0 у России.
    То Дания вторая, а третье место не выходит.
    /
    Если Дания не выигрывает, то Россия вторая, а третье не выходит.
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 20:57
    0
    ... и на 1 день больше отдыха.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.06.2021 20:57
    -2
    По сетке 1/8 вырисовывается 2А-2В.
    Уэльс- Россия/Дания/ (очень маленькие шансы Финляндии , и то в случае подвига в матче с бельгийцами).
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 20.06.2021 20:55
    +8
    Пора заканчивать эту серию!
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 20.06.2021 21:09
    +8
    Аа Бб, 20.06.2021 21:00
    Если завтра для нас удачно сложится матч, то мы выйдем на Италию, основе которой Манчини дал отдохнуть. И мы, измученные групповым этапом, будем просто размазаны, как в 1/4 ЧМ-2006.
    Если обыгрываем Австрию, то в любом случае этот Евро уже можно будет записать в актив. Это куда лучше обсёра на Евро 2016 и статуса худшей команды чемпионата. А на счёт Италии, ну размажет так размажет, что поделать.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 20.06.2021 20:55
    +8
    Пора заканчивать эту серию!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.06.2021 21:09
    +6
    Италия отличный вариант для Украины,беспроигрышный,потому что наших пацанов не за что будет обсирать
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 20.06.2021 21:07
    +5
    Самое интересное,что против Украины,Италия оступится.😀😀😀
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.06.2021 21:17
    +3
    Ну просрать Италии вроде и не стыдно. А вот выиграть, ну если настрой будет как с Испанией, то всё возможно
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 20.06.2021 21:02
    +3
    Как и ожидалось.
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 20:59
    +3
    euro2012_za_2012euro, 20.06.2021 20:57
    По сетке 1/8 вырисовывается 2А-2В.
    Уэльс- Россия/Дания/ (очень маленькие шансы Финляндии , и то в случае подвига в матче с бельгийцами).
    Шо ты грузишь чужими проблемами???
    Украина ещё никуда не вышла, и это главная тема.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.06.2021 21:19
    +2
    На Евро-2008 Нидерланды тоже выдали 3 победы и разницу 9-1. А потом споткнулись об Хиддинка в 1/4, да так, что потом ван Бастен впоследствии говорил, что был плохим тренером и не мог жить с поражениями.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.06.2021 21:09
    +2
    Я думаю
    Команда И В Н П З-П О
    1 Италия 3 3 0 0 7-0
    Это 100% лучший старт ( причем победный и "сухой") Италии финальных группах ЧЕ и ЧМ за всю её историю.
    И подозреваю , лучше не одна сборная мира не играла в финальных группах (формат 4 команды) на ЧМ , ЧЕ или Кубке Южной Америки, а именно одновременно победно и "всухую".
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 21:05
    +2
    Аа Бб, 20.06.2021 21:00
    Если завтра для нас удачно сложится матч, то мы выйдем на Италию, основе которой Манчини дал отдохнуть. И мы, измученные групповым этапом, будем просто размазаны, как в 1/4 ЧМ-2006.
    Ну и что? Есть моральная сторона вопроса. За поражение с Италией никто слова кривого не скажет.
    А есть ещё и финансовая.
    За победу на групповом этапе можно будет заработать €1,5 млн, за ничью €750 тыс. За выход в 1/8 финала УЕФА заплатит €2 млн, за четвертьфинал - €3,25 млн,.......... и тд.
    Вот и считаем выгоды победы.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.06.2021 21:11
    +1
    norma_zap, 20.06.2021 20:55
    Пора заканчивать эту серию!
    Первые шансы в 1/4 Италия - Бельгия.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 20.06.2021 21:25
    0
    Аа Бб, 20.06.2021 21:00
    Если завтра для нас удачно сложится матч, то мы выйдем на Италию, основе которой Манчини дал отдохнуть. И мы, измученные групповым этапом, будем просто размазаны, как в 1/4 ЧМ-2006.
    Кто сказал, что завтра кто-то будет пыжиться? Особенно Австрия. Очень ей надо в 1/8 с Италией играть.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 21:20
    0
    Вот и хорошо.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.06.2021 21:07
    0
    Браво и без звёзд
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 20:57
    0
    ... и на 1 день больше отдыха.
    Ссылка
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