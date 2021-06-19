Италия
0 : 0
Уэльс
20.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Италия – Уэльс. Текстовая трансляция матча

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  • 19.06.2021 15:04
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Италия – Уэльс. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 июня, состоится поединок третьего тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Италии и Уэльса. Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Скуадра Адзурра» уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата Европы. Итальянцы поочередно разгромили Турцию и Швейцарию, забив соперникам по три гола. Уэльс набрал четыре очка и также близок к завоеванию путевки в 1/8 финала. Сначала валлийцы сыграли вничью с «Нати» (1:1), а затем разобрались с Турцией (2:0). Соперники провели девять очных противостояний и еще никогда не играли вничью. 7 побед одержали итальянцы, а в двух встречах успех праздновали «драконы». Правда, последний раз команды встречались почти 20 лет назад. В отборочном турнире Евро-2004 соперники обменялись победами. Дома Уэльс обыграл «Скуадру Адзурру» со счетом 2:1, а затем итальянцы на своем поле взяли убедительный реванш – 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Уэльс.

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Источник — Sport.ua

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