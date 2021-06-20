20 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Италии и Уэльса.
Поединок проходит в Риме, игра началась в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия – Уэльс. Видео гола и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Маттео Пессина, 39 мин.
Видеообзор первого тайма.
Удаление, Ампаду (Уэльс), 55 мин.
События матча
|55'
|Итан Ампаду (Уэльс) получает красную карточку.
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Италия).
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Источник — Sport.ua
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