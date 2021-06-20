Италия
1 : 0
Уэльс
20.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Италия – Уэльс – 1:0. Видео гола Пессины и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Евро-2020

  • 20.06.2021 20:55
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Италия – Уэльс – 1:0. Видео гола Пессины и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Италии и Уэльса.

Поединок проходит в Риме, игра началась в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Италия – Уэльс. Видео гола и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Маттео Пессина, 39 мин.

Видеообзор первого тайма.

Удаление, Ампаду (Уэльс), 55 мин.

События матча
55' Итан Ампаду (Уэльс) получает красную карточку.
39' ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Италия).
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Источник — Sport.ua

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