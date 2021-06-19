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20.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Италия – Уэльс. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Поделится ли очками команда Манчини?

  • 19.06.2021 18:53
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Италия – Уэльс. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 июня, в Риме на «Стадио Олимпико» состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Италии и Уэльса. Стартовый свисток румынского рефери Овидиу Хацегана прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Италии

Уже в первых двух турах группового этапа коллектив Роберто Манчини сумел заверить нас в достаточно простом факте – мы наблюдаем за игрой одного из главных фаворитов на победу на Евро-2020. Сверхуверенная в своих силах сборная Италии на своем пути совершенно не заметила тогда еще казавшуюся грозной сборную Турции в первом туре (3:0), после чего переключила внимание на Швейцарию, методично добив соперника таким же количество результативных ударов.

В итоге, перед началом третьего тура мы уже точно знаем, что «Скуадра Адзурра» сыграет в плей-офф, но ее окончательная позиция в турнирной таблице все еще остается открытым вопросом. Вариантов ответа на него не так уж и много – всего два: либо абсолютное лидерство, либо вторая строчка. Последняя опция, к слову, находится в прямом спектре интересов коллектива Андрея Шевченко, если Украина таки намерена выходить из группы со второй позиции в своей группы (в чем мы точно не сомневаемся). Именно поэтому для нашего болельщика есть крайне выгодный вариант поболеть за соперников команды Манчини.

Сборная Уэльса

И болеть за «красных драконов» действительно стоит можно. Команда Роберта Пэйджа еще по ходу своего стартового поединка против Швейцарии (1:1) показала симпатичный футбол во втором тайме, но встреча против Турции стала вершиной уверенной игры со стороны Уэльса, которая, во многом, была обусловлена индивидуальными усилиями Гарета Бэйла. В целом, турнир уже можно считать успешным для этой сборной, но без последнего штриха на групповом этапе картина явно будет не полной.

Для выхода с первой позиции Уэльсу необходимо исключительно побеждать в предстоящей игре, в то время как даже один набранный балл со стороны представителей Британских островов отсечет Швейцарию от второй строчки. Единственный вариант, который точно не устраивает «красных драконов», – поражение, хотя текущая форма их соперника позволит валлийцам избежать практически любой критики в свой адрес.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма – Эмерсон, Ачерби, Бонуччи, Толой – Локателли, Жоржиньо, Барелла – Инсинье, Иммобиле, Кьеза.

Уэльс: Уорд – Дэвис, Родон, Мефам, Робертс – Аллен, Моррелл – Джеймс, Рэмси, Бэйл – Мур.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Италия должна дожимать до победного групповой раунд Евро-2020, но соперники точно постараются зацепиться за успех. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.10 по линии Parimatch.

20 июня, воскресенье

Италия – Уэльс
Рим. «Стадио Олимпико». 19:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Футбол 1», видеосервисы OLL.TV и MEGOGO
ИТАЛИЯ — УЭЛЬС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник — Sport.ua

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