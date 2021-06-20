Кьеза признан звездой матча. Повтор рекорда Италии в 30 игр без поражений

Италия минимально победила Уэльс (1:0) и заняла первое место в группе A, команда Гарета Бэйла за счет лучшей разницы мячей стала второй.

Италия повторила собственный рекорд, установленный в период с 1935 по 1939 год, снова проведя 30 матчей подряд без поражений.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

«Лучшего и представить нельзя. Наверное, мы могли забить больше, но было жарко и физически тяжело. Так что ребята сыграли хорошо. Важно, чтобы команда сохраняла свои лучшие свойства даже при замене трех-четырех игроков. Каждый из них знает, что делать, и от перестановки сумма не меняется.

Каждый игрок доказал свое право выходить на поле в стартовом составе. Побеждать было не обязательно, что усложняло задачу с точки зрения подхода к ней. Но мы все равно стремились к победе, и это очень важно.

Рекорд с 30 матчами без поражений? Поццо помимо этого завоевал множество важнейших титулов, так что мы все еще далеки от его уровня. Каждый участник 1/8 финала может выиграть Евро. Конечно, мы не можем позволить себе воспринимать каждую победу как должное».

Крайний нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, признанный лучшим игроком матча:

«Сегодня мы доказали, что каждый из выбранных тренером игроков может выступить успешно. Я был и сам близок к тому, чтобы забить, но, к моему сожалению, валлийский защитник каким-то образом сумел выбить мяч с линии ворот».

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони:

«Мы показали, что даже при значительном изменении состава остаемся отличной командой и можем выдать хороший результат. Всегда жду своего шанса и стараюсь использовать каждую возможность, перенимая секреты у более опытных игроков. Это мечта, и теперь надеемся пройти как можно дальше».

Автор гола сборной Италии Маттео Пессина:

«Не думаю, что до сих пор осознал происшедшее. Когда только первый раз объявляли состав сборной, меня в нем еще не было, а теперь я вот забил победный мяч за сборную Италии. Мы наигрывали такой розыгрыш штрафного, но на ближнюю штангу должен был идти не я, а Толой. В самый последний момент он сказал мне занять его позицию, и все получилось удачно».

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти:

«Когда мы произносим, что это - команда каждого из нас, то это не пустые слова. Нас 26 человек, и все мы гордимся тем, что представляем нашу страну. Готовы приложить максимум усилий. Нам очень повезло с тем, что мы играем в этой команде. Быть здесь - большая честь независимо от того, выходишь ты на поле или нет.

Я очень доволен. Было нелегко, так как перед началом ЕВРО я даже не был уверен в том, успею ли восстановиться после травмы и сыграть на этом турнире. Так случилось со мной в 2016 году, и я боялся, что все повторится снова. Благодарю медицинский штаб и тренера за то, что дождались моего возвращения на поле. Это особенный день, и я просто счастлив».

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж:

«Нам не хотелось раскрываться и играть на встречных курсах, пропустив из-за этого два-три мяча. В перерыве рассчитывали на атакующее трио, но, конечно, когда остались вдесятером, стало тяжело. В защите мы отыграли хорошо.

Это похоже на победу, так как мы заняли второе место. Знали, что нас ждет тяжелая игра и что придется играть глубже в обороне. И в полном-то составе сложно, а уж вдесятером - словно нужно дополнительно взбираться в горку. К чести ребят, у меня не выйдет сказать о них лучше, чем они того заслуживают. Горжусь ими.

Все они выполнили свои задачи. Побеждать хочется каждый раз, и перед игрой мне пришлось принимать непростые решения. Все в полной мере заслуживают похвалы. Да, это поражение, но нашей целью был выход из группы. Мы вошли в первую двойку».

Защитник сборной Уэльса Крис Гантер:

«Не знаю, когда турнир для нас закончится, иначе бы я разбогател. Но мы будем двигаться от матча к матчу. Сегодня мы не держали в голове разность забитых и пропущенных мячей, а просто старались не пропускать».

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи:

«Счастлив за себя. Не могу даже вспомнить, когда еще играл три раза за неделю. Впереди - футбол на вылет. Случиться может всякое. Сегодняшнее поражение в чем-то сродни победе: мы пропустили всего однажды, стремились пройти в следующий раунд и сделали это.

Большую часть матча нам пришлось тяжко. Мы играли против отличной команды: провести 30 матчей подряд без поражений - это достижение. Так что все справедливо. Опять же мы проявили характер - сомнений в его присутствии у этой команды ни у кого не возникает, ведь все мы выкладываемся без остатка. Для нас было важно сохранить компактность в игре и попытаться создать несколько моментов. У нас найден хороший баланс в этом плане, так что нужно попросту оставаться более последовательными».

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл:

«Мы с самого начала представляли, что будет сложная игра. Пришлось много защищаться, бегать - все уставали. Конечно же, горжусь ребятами. Мы хотели попытаться добиться положительного результата, но в итоге это не имело смысла , так как мы все равно финишировали вторыми. Мы вгрызались в землю, и теперь настало время восстановить силы. Залатаем болячки и все сделаем заново».