Заря сыграла вничью в спарринге с болгарским клубом Ботев

Луганская «Заря» сыграла вничью с клубом «Ботев» из болгарского города Пловдив (1:1).

На 14-й минуте «Ботев» вышел вперед. Маркиньос совершил рывок и пробил метров с 22-х точно в угол ворот.

Хорошая комбинация Зари на 49-й минуте вылилась в забитый гол. Владислав Кабаев убрал игрока, вошел в штрафную, убрал еще одного, отдал на Владислава Кочергина, тот пробил, голкипер среагировал, и Александр Гладкий безукоризненно сыграл на добивании. Результат матча – 1:1.

Это был второй матч для луганчан за один день во время сборов в Турции. В первой игре было зафиксировано поражение от сербского «Пролетера» (1:2). Следующий матч 1 июля «Заря» проведет с румынским клубом «Металоглобус».

Товарищеский матч

27 июня, Турция

«Заря» Луганск (Украина) – «Ботев» Пловдив (Болгария) – 1:1

Голы: Гладкий, 49 – Маркиньос, 14.

«Заря»: 73. Никита Шевченко (к) (1. Антон Жилкин, 63), 8. Сергей Булеца, 4. Ловро Цвек, 16. Денис Фаворов, 25. Александр Гладкий, 28. Артем Громов, 6. Жуниньо, 22. Владислав Кабаев, 48. Максим Казаков, 8. Владислав Кочергин, 15. Виталий Вернидуб.

«Ботев»: Аргилашки, Филипов, Работов, Генев, Мертенс, Рабей, Цикарски, Минков, Току, Маркиньос, Илиев.