Заря уступила сербскому Пролетеру на сборах в Турции

«Заря» в рамках тренировочного сбора в Турции провела контрольный матч. Луганский клуб уступил представителю Сербии - команде «Пролетер».
У луганчан голом отметился новичок Денис Янаков.
«Заря» – «Пролетер» (Сербия) – 1:2 (0:2)
Голы: Янаков (80) – (14, 22).
«Заря»: Мацапура (Сапутин, 61), Алефиренко, Алибеков (Янаков, 58), Аллахъяр, Имереков, Хомченовский, Нагнойный, Назарина, Руфати, Шахаб, Емец (Хлань, 64).
Напомним, ранее «Заря» дважды сыграла вничью с «Александрией».
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Источник — Sport.ua
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