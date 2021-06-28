Луганская «Заря» провела первый поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Украинская команда проиграла сербскому «Пролетеру» со счетом 1:2.
«Заря» — «Пролетер» — 1:2
Голы: Янаков, 80 — ?, 14, 22
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Источник — ФК Заря
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